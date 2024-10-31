В Болгарах и Свияжске не планируют вводить туристический налог

В популярных туристических локациях Республики Татарстан, таких как города Болгар и Свияжск, введение туристического налога не планируется. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил председатель Государственного комитета республики по туризму Сергей Иванов.

«Введение туристического налога планируется пока только в столице Республики Татарстан — Казани. В городе, где сосредотачивается наибольшее количество приезжающих туристов»,— отметил Сергей Иванов.

С 1 января 2025 года в Казани будет введен туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Этот налог будет включен в стоимость проживания для туристов, однако минимальная сумма налога составит 100 руб. за сутки. Закон обязывает владельцев отелей, гостиниц, хостелов и других средств размещения собирать этот налог со своих клиентов.

Влас Северин