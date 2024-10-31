Продажу «Утиных ферм» в Челябинской области отменили из-за обеспечительных мер

Арбитражный управляющий сообщил об отмене торгов по продаже «Утиных ферм» в Челябинской области. Причиной стало введение обеспечительных мер по решению суда, указано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В рамках дела о банкротстве «Утиных ферм» 30 октября в восьмой раз должны были состояться торги по продаже имущества предприятия. В прошлый раз компанию реализовали за 308,5 млн руб., теперь цена составляла 850 млн руб. На аукцион заявились ООО «Экодом» и ООО «Родниковский свинокомплекс». Организации внесли ценовые предложения в размере 890 млн руб. и 870 млн руб. соответственно. Они оплатили задаток. Однако конкурсный управляющий заявил, что из-за обеспечительных мер по заявлению АО «Куриное царство» (группа «Черкизово») по решения суда от 24 октября торги отменяются.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предприятие находится в конкурсном производстве в течение шести лет. С 2022 года его выставляли на продажу восемь раз , начальная цена менялась от 850 млн руб. до 390 млн руб. В марте 2023 года победителем торгов на понижение цены стала уфимская компания «Ресурс плюс», предложившая за актив 308,5 млн руб. Но договор купли-продажи был заключен с фермером из Красноармейского района, впоследствии он признан недействительным. 1 ноября по делу о банкротстве «Утиных ферм» пройдет очередное заседание. 31 октября ООО «Племенной конный завод Дубровский», имеющее право преимущественного приобретения предприятия, подало ходатайство о разрешении разногласий между арбитражным управляющим и лицами, участвующими в деле.

Виталина Ярховска