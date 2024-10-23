Бизнес выходит на утиную охоту

Объявлены очередные торги по продаже производственного комплекса обанкротившегося ООО «Утиные фермы». Начальная цена составляет 850 млн руб. Ранее суд обязал конкурсного управляющего провести торги с начальной стоимостью не менее 308,5 млн руб. между предприятиями агрохолдингов «Черкизово» и «Равис», имеющих преимущественное право выкупа имущества. Собрание кредиторов должника решило повысить цену, а также допустить к торгам «иных лиц». Эксперты считают, что условия новых торгов противоречат решению суда, как следствие, высока вероятность признания их недействительными.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2022 года «Утиные фермы» выставляли на торги семь раз

Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ С 2022 года «Утиные фермы» выставляли на торги семь раз

Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве ООО «Утиные фермы» в восьмой раз объявлены торги по продаже производственно-технического комплекса должника. Начальная цена предприятия составляет 850 млн руб. Информация об этом опубликована 22 октября на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги проводятся в виде аукциона с открытой формой подачи предложений о цене с шагом 20 млн руб. Заявки от участников принимаются до 13 часов 59 минут 30 октября. Аукцион назначен на 14 часов 30 октября.

В объявлении конкурсный управляющий «Утиных ферм» Сергей Сидоров указывает, что торги проводятся на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 7 мая 2024 года. Тогда был признан недействительным договор купли-продажи агрокомплекса от 14 марта 2023 года, заключенный с главой крестьянско-фермерского хозяйства Курбонжоном Джамоловым по цене 308,5 млн руб. Также суд обязал конкурсного управляющего организовать торги между двумя участниками, имеющими преимущественное право выкупа,— АО «Куриное царство» группы «Черкизово» и ООО «Племенной конный завод “Дубровский”», входящее в агрохолдинг «Равис», при начальной цене не менее 308,5 млн руб. Но участвовать в объявленных 22 октября торгах смогут не только эти компании.

«В соответствии с решением собрания кредиторов ООО “Утиные фермы” от 16 октября 2024 года, правовым заключением экспертов и ответом саморегулируемой организации арбитражных управляющих к участию в торгах допускаются иные лица, которые направят заявку и внесут задаток в размере 15 млн руб. Порядок и условия проведения данных торгов согласован залоговыми кредиторами»,— говорится в объявлении.

Согласно протоколу собрания кредиторов, опубликованному на Федресурсе, необходимость допуска к участию в торгах третьих лиц конкурсный управляющий объяснил требованием самих кредиторов, а также наличием предложений. Так, ООО «Экодом» (Уфа) предложило выкупить агрокомплекс за 850 млн руб., «другое лицо» — за 950 млн руб. Кроме того, на собрании был представлен отчет об оценке предприятия: на 20 мая этого года рыночная стоимость имущественного комплекса составляла 845,5 млн руб. без учета НДС.

В ответе СРО АУ «Эгида», на который ссылается конкурсный управляющий, говорится, что изменение условий торгов в части допуска иных участников и повышения начальной цены не противоречит ни судебному акту, ни закону о банкротстве. Более того, задача конкурсного управляющего принять меры, направленные на получение максимальной цены при реализации имущества должника. Также за правомерность изменения условий высказались эксперты по банкротному праву Олег Зайцев и Рустем Мифтахутдинов.

Будут ли участвовать в новых торгах предприятия группы «Черкизово» и агрохолдинга «Равис» установить не удалось: компании воздержались от комментариев по этому вопросу.

Производственный комплекс «Утиных ферм», расположенный в Красноармейском районе, включает 23 птичника, недостроенный инкубаторий, цеха убоя и переработки, санпропускники, земельные участки и права аренды на землю, сети коммунальной инфраструктуры, очистные сооружения, дороги, ограждения, оборудование, а также право на товарный знак «Уткино». С 2022 года предприятие, которое находится в конкурсном производстве почти шесть лет, выставляли на торги семь раз. Начальная цена падала от 726 млн до 390 млн руб. В марте 2023 года победителем конкурса на понижение цены стала уфимская компания «Ресурс плюс», предложившая 308,5 млн руб. Но договор купли-продажи был заключен с фермером из Красноармейского района, а впоследствии признан недействительным.

1 ноября арбитражный суд региона в рамках дела о банкротстве «Утиных ферм» должен рассмотреть новую редакцию мирового соглашения, принятого собранием кредиторов 26 сентября. Оно предполагает сохранение производственного комплекса за должником. При этом кредиторы дают «Утиным фермам» отсрочку по погашению долга до 2027 года, а затем предприятие должно ежегодно погашать по 25% от размера реестровых требований до 2030 года включительно. Первый вариант соглашения, принятого в июле этого года, суд признал недействительным 27 сентября. Общий размер требований более 70 кредиторов «Утиных ферм» превышает 1,2 млрд руб.

Руководитель отдела банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова считает, что изменение условий продажи нарушает и судебный акт, и закон о банкротстве.

По ее словам, если стороны с преимущественным правом выкупа или другие участники торгов подадут жалобы на нарушение условий, велика вероятность, что торги снова признают недействительными.

По словам руководителя направления «Банкротство» адвокатского бюро «Гуцу, Жуковский и партнеры» Софьи Сергеевой, раннее суд сохранил силу торгов в форме публичного предложения, признав недействительным лишь договор купли-продажи, который был заключен с нарушением преимущественных прав ПКЗ «Дубровский» и «Куриного царства». «Как ранее подчеркивал Верховный суд РФ, спор относительно реализации преимущественного права приобретения имущества не посягает на действительность торговой процедуры. С учетом этого представляется, что проведение фактически новых торгов с участием иных лиц, помимо обладателей преимущественного права, и увеличением начальной цены по сравнению с ценой, сформированной ранее на торгах, законность которых не оспорена, безусловно, будет противоречить не только определению суда от 7 мая, но и положениям закона о банкротстве, что влечет высокую вероятность признания таких торгов недействительными»,— считает Софья Сергеева.

При этом она отмечает, что в пользу изменения условий высказались очень авторитетные эксперты, аргументировавшие свою позицию основополагающими принципами законодательства о банкротстве, которые не могут игнорироваться в угоду формальным соображениям. «Представляется, что независимо от того, будут ли проведены назначенные на 30 октября торги и каковы будут их результаты, вопросы, связанные с реализацией имущества “Утиных ферм”, имеют высокие шансы стать предметом рассмотрения Верховным Судом РФ и основой для формирования новых правовых позиций»,— отмечает эксперт.

Юлия Гарипова