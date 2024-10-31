Благоустройство тропинок возле Теплого озера в Уфе обойдется в 4,2 млн рублей

Администрация Калининского района Уфы договорилась с индивидуальным предпринимателем Артуром Рафиковым о благоустройстве «тропы здоровья» возле Теплого озера. Контракт обошелся городскому бюджету в 4,2 млн руб. (начальная цена закупки — 5 млн руб.).

Подрядчик обязан до конца года обустроить асфальтовые дорожки и озеленить прилегающую территорию.

Благоустройством Теплого озера занималось ООО «Уралагротехсервис», для этого из бюджета было выделено более 330 млн руб.

Артур Рафиков владеет уфимскими ООО «ДРСУ-1», ООО «Профит», ООО «ЧОО "Гарант-безопасность"», является совладельцем ООО «Кремень». Как индивидуальный предприниматель он зарегистрирован в 2023 году, основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. По данным Rusprofile, в этом году он заключил 27 контрактов с подразделениями администрации Уфы, районными властями и муниципальными предприятиями и учреждениями на общую сумму 73,9 млн руб. Большинство договоров касаются поставки асфальтобетонных смесей и благоустройства территорий.

Идэль Гумеров