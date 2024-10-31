Кому при Дональде Трампе жить хорошо?

Спор Дональда Трампа и Камалы Харрис об экономике назвали «налоговым Супербоулом». Опросы показывают, что рост благосостояния будет главным фактором для избирателей. Кандидат от демократов настаивает, что ее программу проверили Goldman Sachs, Moody’s, The Wall Street Journalи 16 нобелевских лауреатов. Они уверены, что с помощью ее предложений удастся укрепить экономику. Политика Трампа, напротив, приведет к росту цен и рецессии уже в середине 2025 года. Республиканцы отвечают, что нынешняя администрация оставила в силе указы Трампа, что доказывает их эффективность, а с программой Харрис можно победить только в социалистической Венесуэле. Что конкретно предлагают кандидаты? И кому при Трампе жить хорошо? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid, Reuters Фото: Brendan McDermid, Reuters

Опрос CBS гласит: 61% избирателей проголосуют в первую очередь за того, кто улучшит их благосостояние. А еще 61% респондентов недовольны экономикой при действующем президенте Джо Байдене. Трамп, несмотря на шесть банкротств, считается фаворитом в битве за кошелек избирателей — отказ от двойного налогообложения для тех, кто живет за рубежом, отмена налогов на чаевые и соцпособия.

Но главный пункт — введение тарифов на импорт. 10-20% на все, 60% — на товары из Китая. По задумке, это поддержит американский бизнес, а тех, кто производит за рубежом, заставит перенести заводы в США. Так уже происходило на первом сроке. Одна проблема — цены вырастут, предупреждает профессор Гарварда Джон Фурман: «Я не поклонник тарифов, которые ввел президент Байден, но напомню, что они касались объема импорта на $18 млрд, а всего мы импортируем товаров на $4 трлн, то есть масштаб увеличивается примерно в 200 раз.

Для среднестатистической семьи это означает, что их расходы вырастут в среднем на $1,7 тыс. В общем, стоит ожидать много всего в части инфляции и роста расходов для семей из среднего класса».

Если все так плохо, спрашивают сторонники республиканца, почему Байден не отменил тарифы, введенные при Трампе? Бывший президент говорит, что «кто-то называет это экономическим национализмом, я называю это здравым смыслом». Он убежден, что роста цен не будет, ведь он снизит налог на прибыль для бизнеса с 21% до 15%. Харрис, наоборот, планирует увеличить его до 28%. Послабления коснутся малоимущих, а вот бизнесу придется тяжело. Самый резонансный пункт программы — контроль за ценами на продукты в случае кризиса. В штабе объясняют, что недобросовестные предприниматели необоснованно наживались в пандемию, и потребителя надо защитить.

Обозреватель CNBC Джо Кернен не согласен: «Маржинальность продуктового ритейла — 1-2%. Они не получают сверхприбыль по двум причинам: есть антимонопольное законодательство и конкуренты. И что-то мне кажется, что администрация это понимает, но либо из-за "Байденомики", либо действительно из-за пандемии цены росли так быстро, что демократы пытаются выставить виноватым бизнес. Пандемия случилась по всему миру, но именно от команды Байдена звучит эта антикорпоративная риторика. Почему?»

Программу Харрис называют «Байденомикой 2.0» — это пакет мер, предложенный администрацией после коронавируса с большим количеством стимулов. А еще ее называют похожей на программу Трампа из 2016-го. Из-за кризиса в колеблющихся штатах преобладают республиканские взгляды на экономику. И поэтому Харрис подстроилась: да, налог на прибыль вырастет, но не так сильно. Белый дом поддержит и зеленую энергетику, и нефтяной сектор. Пользуясь терминологией журнала The Economist, политика демократов была «отрамплена». Но различия все же есть, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов: «Трамп обещает снизить стоимость американского доллара, чтобы поддержать внутренних производителей, и на этом фоне ценные бумаги американских экспортеров выйдут в лидеры роста.

Также можно ожидать падения мировых цен на нефть при победе Трампа, так как поддержка нефтяного сектора США приведет к увеличению ее добычи. Что касается золота, Трамп вроде как обещает завершить эскалацию военных конфликтов на Ближнем Востоке, в Восточной Европе. И это должно резко ослабить стоимость золота, если у него это получится, конечно же.

Харрис же, наоборот, скорее всего, продолжит наращивать финансовую военную помощь Израилю и Украине, тем самым поддерживая эскалацию. Это подтолкнет цены на золото к росту».

Еще одно отличие: Харрис, обещая государственную помощь с первым взносом на жилье, увеличит госдолг на $1,7 трлн. Трамп, по собственному признанию, с помощью ограничений импорта сократит его на сотни миллиардов. Но есть нюанс. The Wall Street Journal напоминает опыт 2018 года, когда Трамп ввел тарифы для китайских стиральных машин. Бюджет получил $82 млн. Но расходы покупателей выросли на $1,5 млрд.

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