Андрей Шмидт избран вице-спикером челябинского заксобрания

Заместителем председателя Законодательного собрания Челябинской области назначен Андрей Шмидт. Решение принято на заседании регионального парламента 31 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Ранее господин Шмидт вошел в состав двух комитетов представительного органа: по строительной политике и ЖКХ, а также по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

Андрей Шмидт стал депутатом представительного органа области 9 октября. До этого он был депутатом четырех созывов Челябинской городской думы, с 2019 года работал ее председателем. После выборов в сентябре гордуму возглавил Сергей Буяков. Андрей Шмидт, избранный в новый состав по спискам партии «Единая Россия», сдал мандат.