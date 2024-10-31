Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция нашла строителя, подозреваемого в обмане матери погибшего участника СВО

В Челябинской области сотрудники полиции нашли и строителя подозреваемого в обмане жительницы Варненского района, чей сын погиб на специальной военной операции РФ на Украине. Он был доставлен в ГУ МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

С южноуральцем работают оперативники управления уголовного розыска. «Продолжается работа по выяснению объективной картины произошедшего»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», руководство ГУ МВД России по Челябинской области отреагировало на публикации в социальных сетях о том, что жительница Варненского района передела 1,5 млн руб. представителям одной из этнических общин на проведение строительных работ, но они скрылись не перестали выходить на связь.

В telegram-канале ГУ МВД России по региону опубликовано видео с пояснениями задержанного. По его словам, он выполнил часть работ, затем получил от заказчицы деньги на закупку стройматериалов для продолжения строительства, но у него произошло несчастье в семье. В результате он временно не смог работать, но, по словам южноуральца, от своих обязательств он не отказывается, а сумма переданных заказчицей средств была гораздо меньше 1,5 млн руб.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...