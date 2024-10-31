Полиция нашла строителя, подозреваемого в обмане матери погибшего участника СВО

В Челябинской области сотрудники полиции нашли и строителя подозреваемого в обмане жительницы Варненского района, чей сын погиб на специальной военной операции РФ на Украине. Он был доставлен в ГУ МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

С южноуральцем работают оперативники управления уголовного розыска. «Продолжается работа по выяснению объективной картины произошедшего»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», руководство ГУ МВД России по Челябинской области отреагировало на публикации в социальных сетях о том, что жительница Варненского района передела 1,5 млн руб. представителям одной из этнических общин на проведение строительных работ, но они скрылись не перестали выходить на связь.

В telegram-канале ГУ МВД России по региону опубликовано видео с пояснениями задержанного. По его словам, он выполнил часть работ, затем получил от заказчицы деньги на закупку стройматериалов для продолжения строительства, но у него произошло несчастье в семье. В результате он временно не смог работать, но, по словам южноуральца, от своих обязательств он не отказывается, а сумма переданных заказчицей средств была гораздо меньше 1,5 млн руб.