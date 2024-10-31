Доходы впечатлили население

Росстат опубликовал свои подробные оценки реальных доходов и потребления домохозяйств в третьем квартале 2024 года. Их рост продолжался темпами, сопоставимыми с периодом экономического бума 2004-2007 гг., хотя экономика внутри третьего квартала, по оценке Минэкономики, росла заметно слабее. В начале осени, впрочем, увеличение потребления населения замедлилось на фоне стабилизации спроса на труд, и это, вероятнее всего, в четвертом квартале приведет к стабилизации экономического роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения за январь—сентябрь 2024 года в 8,6%, в том числе в 9,8% во втором и 9,4% в третьем квартале. «Давно такого не было. Только в периоды бума»,— констатирует Игорь Поляков из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По его оценке, с учетом сезонности показатель рос на 1,9% в месяц в первом квартале и на 2,4% и 1,8% во втором и третьем кварталах 2024 года. Росстат считает, что с учетом сезонности в третьем квартале реальные располагаемые доходы превышали среднеквартальное значение 2021 года на 20%.

Основные источники роста доходов домохозяйств — увеличение фонда оплаты труда и выплат военным, резюмирует господин Поляков. По оценке статистиков, реальная зарплата в августе 2024 года превышала показатель августа 2023 года на 7,7% против 8,1% в июле. В ЦМАКП оценили, что за август в сравнении с июлем с учетом сезонности показатель вырос на 0,3% против 0,7% роста за июль, нулевого среднемесячного прироста во втором квартале и 0,7% — в первом квартале 2024 года.

Впрочем, в структуре доходов за год в третьем квартале 2024 года увеличилась доля поступлений от собственности — до 8,4% с 6,8% (превысив долю поступлений от предпринимательства — 7,7% против 7,1% год назад), а социальные выплаты в структуре доходов сжались до 17,9% с 19,5%.

Напомним, домохозяйства, несмотря на рост ставок по вкладам, в третьем квартале не стремились больше сберегать во вкладах (см. “Ъ” от 22 октября). Во втором квартале на фоне стабильно высоких реальных процентных ставок, по оценке ЦМАКП, норма сбережения стабилизировалась (17,1%, сезонность устранена, показатель учитывает изменения сумм кредитов и операции с недвижимостью), норма же потребления достигла 90%. «Возможно, налицо сочетание "кризисного потребления" на фоне ожидания ухудшения условий потребкредитования с перетоком в потребление товаров и услуг части средств, ранее использовавшихся для покупки жилья, в условиях "запретительных" условий по ипотеке»,— отметили в центре. Номинальные цифры Росстата по третьему кварталу в целом подтверждают эту тенденцию — из 26,8 трлн руб. доходов 25,7 трлн руб. было израсходовано, а 1,1 трлн руб. ушло в сбережения.

Между тем общие темпы потребления домохозяйств (траты на еду, промтовары, услуги и общепит) к концу третьего квартала 2024 года стали ослабевать. По оценке Минэкономики, за девять месяцев показатель вырос на 6,8% против роста на 4,8% в сентябре 2024 года, а с учетом сезонности за сентябрь к августу его прирост составил 0,2% (по оценке ЦМАКП 0,3%), прежде всего за счет покупок автомобилей, на фоне снижения темпов банковского кредитования населения, незначительного охлаждения динамики зарплат и стабилизации спроса на труд. «К факторам замедления экономического роста со стороны потребительского спроса также можно отнести продолжающийся переток денежных средств населения на депозиты и накопительные счета (51,3 трлн руб. на 1 сентября 2024 года, плюс 10,85 трлн руб. за год), усиление дифференциации по уровню доходов различных групп граждан»,— отмечают экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) в своем свежем анализе динамики ВВП.

По оценке Минэкономики, в сентябре годовой рост ВВП ускорился до 2,9% против 2,4% в августе 2024 года. С исключением сезонности в сентябре он составлял 0,5% против снижения на 0,4% и роста на 0,7% за июль и июнь соответственно. На основе данных на середину октября прогноз прироста ВВП ИНП РАН в 2024 году был понижен до 3,7% (на 0,2 п. п.), а оценки помесячной динамики ВВП (с учетом сезонности) фиксируют, что пик роста пришелся на май 2024 года, после чего он замедляется.

Артем Чугунов