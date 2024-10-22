Рост вкладов граждан держится на процентах

В свежем обзоре банковского сектора ЦБ сообщается, что средства на счетах граждан в сравнении с августом 2024 года выросли на заметные 1,5%. Львиная их доля — краткосрочные вклады в рублях (рост на 2,8% за сентябрь). В ЦБ отмечают, что порядка половины роста остатков на счетах обеспечивается капитализацией процентного дохода, и в условиях высоких ставок (18,7% на конец сентября, 17,5% на конец августа, с начала года — более 16% годовых) этот вклад ощутим, отмечают аналитики Райффайзенбанка. По их оценке, рост «тела» депозитов (без учета процентов) скромнее — порядка 15% год к году против роста объема всех средств физлиц в банках заметно выше 20% — и замедляется (см. график).

Из этого авторы расчетов делают два вывода. Первый: население уже не отвлекает во вклады средства текущего потребления, то есть жесткость монетарной политики не приводит к интенсификации этого процесса. «Дальнейшее повышение ставки вряд ли сильно изменит сберегательную активность»,— считают они. Второй: темпы роста «тела» депозитов населения фактически сопоставимы с динамикой кредитования (без учета ипотеки). «Это также затрудняет охлаждение потребительского спроса»,— добавляют аналитики банка.

Заметим, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), во втором квартале 2024 года на фоне высоких реальных процентных ставок норма сбережения во вкладах «стабилизировалась» на уровне 13,7% (отношение сбережений в рублях и валюте к располагаемым доходам, сезонность устранена). Но, похоже, локальный пик показателя с 2022 года (14,2%) был пройден еще в первом квартале, что может подтверждать гипотезу Райффайзенбанка. На этом фоне закрепился рост нормы потребления, отмечают в ЦМАКП. Во втором квартале она достигла 90,1% (отношение трат к доходам). «Возможно, налицо сочетание "кризисного потребления" в ожидании ухудшения условий потребкредитования с перетоком в потребление товаров и услуг части средств, ранее использовавшихся для покупки жилья»,— предполагали в ЦМАКП в середине сентября, фиксируя приостановку роста зарплат на фоне дефицита труда. «Если рост (зарплат.— “Ъ”) не возобновится, можно предполагать, что дальнейший ускоренный рост зарплат становится непосильным для частных компаний»,— заключали они.

Артем Чугунов