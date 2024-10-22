Рост вкладов граждан держится на процентах
Мониторинг сбережений
В свежем обзоре банковского сектора ЦБ сообщается, что средства на счетах граждан в сравнении с августом 2024 года выросли на заметные 1,5%. Львиная их доля — краткосрочные вклады в рублях (рост на 2,8% за сентябрь). В ЦБ отмечают, что порядка половины роста остатков на счетах обеспечивается капитализацией процентного дохода, и в условиях высоких ставок (18,7% на конец сентября, 17,5% на конец августа, с начала года — более 16% годовых) этот вклад ощутим, отмечают аналитики Райффайзенбанка. По их оценке, рост «тела» депозитов (без учета процентов) скромнее — порядка 15% год к году против роста объема всех средств физлиц в банках заметно выше 20% — и замедляется (см. график).
Из этого авторы расчетов делают два вывода. Первый: население уже не отвлекает во вклады средства текущего потребления, то есть жесткость монетарной политики не приводит к интенсификации этого процесса. «Дальнейшее повышение ставки вряд ли сильно изменит сберегательную активность»,— считают они. Второй: темпы роста «тела» депозитов населения фактически сопоставимы с динамикой кредитования (без учета ипотеки). «Это также затрудняет охлаждение потребительского спроса»,— добавляют аналитики банка.
Заметим, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), во втором квартале 2024 года на фоне высоких реальных процентных ставок норма сбережения во вкладах «стабилизировалась» на уровне 13,7% (отношение сбережений в рублях и валюте к располагаемым доходам, сезонность устранена). Но, похоже, локальный пик показателя с 2022 года (14,2%) был пройден еще в первом квартале, что может подтверждать гипотезу Райффайзенбанка. На этом фоне закрепился рост нормы потребления, отмечают в ЦМАКП. Во втором квартале она достигла 90,1% (отношение трат к доходам). «Возможно, налицо сочетание "кризисного потребления" в ожидании ухудшения условий потребкредитования с перетоком в потребление товаров и услуг части средств, ранее использовавшихся для покупки жилья»,— предполагали в ЦМАКП в середине сентября, фиксируя приостановку роста зарплат на фоне дефицита труда. «Если рост (зарплат.— “Ъ”) не возобновится, можно предполагать, что дальнейший ускоренный рост зарплат становится непосильным для частных компаний»,— заключали они.