За пост главы Элисты поборются и. о. мэра и его заместитель
Конкурсная комиссия назвала в среду двух кандидатов на должность главы администрации Элисты. Ими стали исполняющий обязанности мэра столицы Калмыкии Алдар Лиджиков и его первый заместитель Борис Кальдинов. Оба претендента представили комиссии свои концепции развития Элисты и были допущены к финальному этапу — голосованию депутатов Элистинского городского собрания. Оно пройдет на ближайшем заседании муниципального парламента.
И. о. главы администрации Элисты Алдар Лиджиков
Фото: gorod.elista08
Пост мэра Элисты стал вакантным в конце июня, когда глава Калмыкии Бату Хасиков предложил тогдашнему градоначальнику Шафрану Тепшинову перейти на работу в республиканскую администрацию. На его место господин Хасиков рекомендовал назначить руководителя Яшалтинского района Алдара Лиджикова, и с тех пор господин Лиджиков руководит калмыцкой столицей в статусе исполняющего обязанности.
Директор Института региональных проблем Николай Юханов полагает, что по итогам голосования в горсобрании победителем может стать Алдар Лиджиков: «Он завоевал доверие жителей Яшалтинского района, его провожали на должность мэра Элисты со слезами. За короткое время власть в городе повернулась лицом к людям».