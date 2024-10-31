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Коммерсантъ FM
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За пост главы Элисты поборются и. о. мэра и его заместитель

Конкурсная комиссия назвала в среду двух кандидатов на должность главы администрации Элисты. Ими стали исполняющий обязанности мэра столицы Калмыкии Алдар Лиджиков и его первый заместитель Борис Кальдинов. Оба претендента представили комиссии свои концепции развития Элисты и были допущены к финальному этапу — голосованию депутатов Элистинского городского собрания. Оно пройдет на ближайшем заседании муниципального парламента.

И. о. главы администрации Элисты Алдар Лиджиков

И. о. главы администрации Элисты Алдар Лиджиков

Фото: gorod.elista08

И. о. главы администрации Элисты Алдар Лиджиков

Фото: gorod.elista08

Пост мэра Элисты стал вакантным в конце июня, когда глава Калмыкии Бату Хасиков предложил тогдашнему градоначальнику Шафрану Тепшинову перейти на работу в республиканскую администрацию. На его место господин Хасиков рекомендовал назначить руководителя Яшалтинского района Алдара Лиджикова, и с тех пор господин Лиджиков руководит калмыцкой столицей в статусе исполняющего обязанности.

Директор Института региональных проблем Николай Юханов полагает, что по итогам голосования в горсобрании победителем может стать Алдар Лиджиков: «Он завоевал доверие жителей Яшалтинского района, его провожали на должность мэра Элисты со слезами. За короткое время власть в городе повернулась лицом к людям».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону

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