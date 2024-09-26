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Коммерсантъ FM
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Софт уменьшает нанометры

К 2030 году в России начнут разработку программы для проектировки процессоров 28 нм

Минпромторг представил «дорожную карту» развития систем автоматизированного проектирования (САПР) микроэлектроники до 2030 года. К 2030 году планируется создать 100 подобных программ, в том числе для создания микросхем 28 нм, на которых работают в том числе смартфоны. Участники рынка отмечают, что для создания отдельных САПР необходим физический доступ к фабрике, которой пока нет в РФ. Однако эксперты подчеркивают, что к 2030 году вопрос с производством чипов топологии 28 нм должен быть уже решен.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На конференции «Микроэлектроника 2024» 26 сентября директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев представил «дорожную карту» по развитию российских САПР электроники и микроэлектроники (программы используются для проектирования процессоров, печатных плат, микросхем) до 2030 года. Из нее следует, что к 2030 году планируется продать 2,6 тыс. единиц ПО, а после 2030 года в САПР планируется применять искусственный интеллект.

Также, судя по документу, в 2030 году планируется начать разработку софта для проектирования микросхем по топологии 28 нм (освоена ведущими зарубежными вендорами в 2010 году, по этому техпроцессу, например, выпускались процессоры Apple A7 для iPhone 5S), которой пока нет в РФ.

Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по «дорожной карте» составят 54,6 млрд руб. до 2030 года. При этом ожидается, что совокупная выручка от реализации 12 поднаправлений САПР к 2030 году должна достичь 7,2 млрд руб., из них 3,6 млрд руб. выручка за программы для разработки микросхем. В документе указано, что одним из разработчиков будет НПО «КИС» Росатома.

Необходимость разработки отечественных САПР микроэлектроники обусловлена тем, что сейчас отечественные дизайн-центры используют софт зарубежных Synopsys и Cadence для проектирования чипов, плат и т. д., но уже сталкиваются с отказами в поддержке (см. “Ъ” от 24 мая). В начале 2023 года дизайн-центр НПЦ «Элвис» отсудил у Synopsys 51,3 млн руб. за предоплаченную техподдержку ПО, в которой было отказано.

В Минпромторге пояснили “Ъ”, что проекты по созданию САПР будут поддерживаться субсидиями в рамках постановления правительства №2136 (о порядке выделения субсидий на НИОКР) и №529 (о порядке выделения субсидий российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов для высокотехнологичной промышленной продукции). В министерстве уточнили, что в первую очередь САПР должен будет поддерживать тот техпроцесс, которые доступен в РФ (сейчас максимальный для страны передовой техпроцесс 90 нм доступен на фабрике «Микрон». «Но САПР сам по себе универсален и способен работать со средствами проектирования не только отечественных фабрик»,— отметили в Минпромторге. «Дорожная карта» разработана в том числе с учетом планов по локализации производства, добавили в Росатоме.

Представитель производителя серверов OpenYard сказал “Ъ”, что заинтересован в появлении отечественных САПР: «Если софт конкурентоспособный, решает задачи своего заказчика, он будет хорошо продаваться на рынке, который не избалован релевантными предложениями».

Он подтвердил, что разработчики чипов «сталкиваются с блокировкой иностранного ПО, аналогов которого еще не появилось».

САПР микроэлектроники имеют несколько разновидностей для различных маршрутов проектирования и несколько уровней создания виртуальных моделей систем, отмечают в Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ, входит «Резонит», «Кремний-Эл», «Т1» и др.): «Это, в частности, системный уровень (описание архитектурного решения), логический (логическое описание функциональных блоков) и физический (физическая топология микросхемы)». В первых двух случаях для разработки таких типов САПР необходима команда разработчиков в десятки человек, несколько лет работы на один продукт при наличии существенного технологического задела, а также инвестиции в сотни миллионов рублей, объясняют в АРПЭ.

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САПР физического уровня требует существенно больше инвестиций и трудозатрат, кроме того, при работе над таким проектом требуется доступ к фабрике-производителю для верификации конечного решения, добавляют в объединении. «В данный момент в РФ нет производств 28 нм, но планируется для строительства в будущем. Пока в России доступны техпроцессы 250 нм, 180 нм и тестовые 90 нм»,— напоминают в АРПЭ. Гендиректор «Байкал Электроникс» (проектируют процессоры «Байкал») Андрей Евдокимов добавляет, что, хотя в РФ нет фабрики по производству процессоров по топологии 28 нм, разработка такого ПО начнется только к 2030 году: «Возможно, к этому времени вопрос с фабрикой будет решен».

Тимофей Корнев, Сириус

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