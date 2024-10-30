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Государственный академический симфонический оркестр РФ им. Е. Ф. Светланова

Основан в 1936 году и первоначально именовался «Государственный симфонический оркестр СССР». В разные годы Госоркестром руководили Александр Гаук (1936–1941), Натан Рахлин (1941–1945), Константин Иванов (1946–1965). В ХХ веке особой эпохой истории коллектива стал долгий период (1965–2000), когда Госоркестр возглавлял Евгений Светланов, чье имя оркестру было присвоено в 2005 году. В 2011–2021 годах художественным руководителем Госоркестра был знаменитый российско-германский дирижер Владимир Юровский, вернувший коллективу былую славу и исполнительскую форму. Его сменил другой отечественный маэстро с мировой карьерой — Василий Петренко, но в марте 2022 года он покинул свой пост.

  • Газета «Коммерсантъ» №201 от 31.10.2024, стр. 11

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