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Филипп Чижевский

Родился в Москве в 1984 году. Окончил Московскую консерваторию по двум специальностям — «хоровое дирижирование» и «оперно-симфоническое дирижирование». В 2008 году вместе с Марией Грилихес создал ансамбль Questa Musica, исполняющий музыку в диапазоне от европейского Ренессанса до современных композиторов. Вместе с ансамблем принимал участие в крупных проектах, включая постановки оперы «Франциск» Сергея Невского в Большом театре (2012) и оратории Генделя «Триумф времени и бесчувствия» на сцене Музтеатра Станиславского (2018). В 2021 и 2023 годах выступил дирижером-постановщиком в спектакле «Летучий голландец» (опера Вагнера, поставленная Константином Богомоловым в Пермской опере и в московском театре «Новая опера»), получив за эту работу «Золотую маску». 28 августа 2024 года приказом министра культуры РФ назначен художественным руководителем Госоркестра им. Е. Ф. Светланова.

  • Газета «Коммерсантъ» №201 от 31.10.2024, стр. 11

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