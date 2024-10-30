Откуда у парня алжирская грусть?

Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос об экстрадиции в Алжир гражданина этой страны, бывшего владельца строительной компании Мохаммеда Абушавереба, обвиняемого на родине в мошенничестве. К этому моменту алжирец уже отсидел шестилетний срок по уголовному делу, связанному с чемпионатом мира по футболу 2018 года в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экстрадиция в Алжир бывшего владельца строительной компании Мохаммеда Абушавереба

Фото: @genprocrf Экстрадиция в Алжир бывшего владельца строительной компании Мохаммеда Абушавереба

Фото: @genprocrf

В Генпрокуратуре России “Ъ” сообщили, что Мохаммед Абушавереб отбыл срок своего заключения в РФ, где привлекался к ответственности за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), и теперь будет экстрадирован в Алжир. Суд округа Бир-Мурад-Раис, что на севере страны, выдал санкцию на его заочный арест по другому делу о мошенничестве. С 2016 года фигурант находился в международном розыске.

«В период с 2011 по 2012 год, будучи владельцем строительной компании в Алжире, Мохаммед Абушавереб подделал документы и с их помощью похитил средства агентства по продвижению и управлению недвижимостью в провинции Блида и местного филиала Arab Bank на общую сумму свыше 48 млн алжирских динаров. Кроме того, он подделал и использовал печать компании Sarl Biotech, а также личную печать и подпись управляющего компании»,— сообщили в надзорном ведомстве. Согласно текущему курсу валют, сумма ущерба превышает $360 тыс., что эквивалентно 35 млн руб.

В соцсетях Генпрокуратура опубликовала видео, на котором конвоиры доставили алжирца в аэропорт для экстрадиции. Это первый случай, когда Россия передает Алжиру его гражданина, сообщили в ведомстве.

Договор о правовой помощи СССР, правопреемником которого является Россия, был заключен с Алжиром в 1982 году. В 2018-м страны ратифицировали конвенцию, предусматривающую в том числе помощь в расследовании уголовных дел и возвращении похищенных активов. После того как год назад в Алжире побывал генпрокурор Игорь Краснов, сотрудничество активизировалось.

По данным следствия, в 2018 году Мохаммед Абушавереб, проживавший в Москве, через знакомую получил $22 тыс. от своих соотечественников, приезжающих на чемпионат мира по футболу, для бронирования номеров в отеле «Империя». Предприниматель, в свою очередь, написал расписку о получении денег и предоставил лист подтверждения бронирования. Однако когда туристы прибыли в отель, им сообщили, что оплата за проживание не поступала. В итоге в отдел полиции было подано первое заявление на действия господина Абушавереба.

Затем Мохаммед Абушавереб через другого своего знакомого получил от иностранных туристов еще $17,9 тыс. для приобретения билетов на 1/8 финала чемпионата мира по футболу по выгодной цене. После передачи денежных средств он перестал выходить на связь и билеты на матчи чемпионата мира не передал.

Затем уже в ходе проведения разыскных мероприятий по заявлениям выяснилось, что Мохаммед Абушавереб приобрел авиабилеты в Турцию, но перед вылетом его задержали.

27 мая 2019 года Савеловский райсуд Москвы признал господина Абушавереба виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК, приговорив суммарно к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал с него ущерб в пользу потерпевших.

В апелляционной жалобе, рассмотренной 9 октября 2019 года в Мосгорсуде, господин Абушавереб утверждал, что он добросовестно выполнял свои обязательства по бронированию номеров в отеле, а конфликтная ситуация возникла из-за того, что в него приехало больше туристов, чем изначально было условлено. Относительно второго эпизода осужденный утверждал, что деньги, переданные ему знакомым, были выручены от продажи его собственного (господина Абушавереба) автомобиля и не предназначались для покупки билетов на футбольные матчи. Однако апелляция не вняла его доводам, оставив приговор без изменения.

Ефим Брянцев