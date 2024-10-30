На юношеском чемпионате мира по шахматам выступит воспитанник корпоративного клуба «ВСМПО-Ависма»

Свердловскую область на первенстве мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте до 14, 16 и 18 лет представит воспитанник шахматного клуба «Дебют» корпорации «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда) Алексей Прохоров. Всего в сборную России вошло 17 шахматистов из разных городов страны. Чемпионат пройдет в Флорианополисе (Бразилия) с 28 октября по 10 ноября.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА» Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА»

В первом туре 29 октября Алексей Прохоров играл против спортсмена из Монголии и одержал победу. Следующий тур будет против шахматиста из Бельгии. Всего уральскому спортсмену предстоит сыграть еще 10 игр.

Предматчевую подготовку и участие Алексея Прохорова в чемпионате финансово и организационно поддержал фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова, акционера «ВСМПО-Ависма». Благотворительный фонд не только помогает проводить тренировочные сборы спортсмена и организовывать игры с гроссмейстерами, но также выплачивает ежемесячную стипендию.

Напомним, в прошлом году Алексей Прохоров выиграл Кубок России по шахматам и первенство Азии по шахматам среди юношей до 14 лет, а на первенстве мира в Италии финишировал 12-м среди 165 участников. В этом году Алексей Прохоров одержал победу на домашнем этапе Кубка России по шахматам — «Кубке Титанов», который впервые прошел в Верхней Салде.