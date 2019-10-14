Китай и Индия сложились в треугольник

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил с неформальным визитом Индию. По итогам визита премьер Индии Нарендра Моди объявил о «начале новой эры» в отношениях двух стран, имеющих давний территориальный спор. Сближение Пекина и Дели кардинально меняет ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, открывая новые возможности и для российской дипломатии. По мнению опрошенных “Ъ” дипломатов и экспертов, теперь Москве не придется постоянно делать непростой выбор между двумя стратегическими партнерами, а треугольник Москва—Пекин—Дели станет одним из определяющих факторов мировой политики.

Главным событием завершившегося вчера азиатского турне председателя КНР Си Цзиньпина, в программу которого были включены визиты в Индию и Непал, стали переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, проходившие на юге страны, в ее самом крупном и промышленно развитом штате Тамилнад.

Визитной карточкой штата считается городок Махабалипурам на побережье Индийского океана — древний порт, по данным ряда исследователей, еще в первом тысячелетии до нашей эры поддерживавший торговые связи с Китаем. В Махабалипураме находится уникальный храмовый комплекс, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В роли экскурсовода для китайского гостя, посетившего Индию впервые, выступил лично премьер-министр Моди, одевшийся в традиционную южноиндийскую одежду вешти.

Отношения Дели и Пекина, имеющих неурегулированный территориальный спор после войны 1962 года, в ходе которой Китай оккупировал часть индийской территории, на протяжении десятилетий оставались напряженными. Так, летом 2017 года в регионе опасались нового вооруженного противостояния между Индией и Китаем, после того как на территории оспариваемого сторонами плато Доклам китайские строители стали прокладывать дорогу, несмотря на протесты со стороны Бутана. Имеющая союзнические отношения с Бутаном Индия ввела на территорию королевства свои войска, а Пекин в ответ усилил военную группировку на плато. Потребовалось два с половиной месяца, чтобы договориться об отводе войск и завершить войну нервов.

Первая серьезная попытка нормализации отношений была предпринята в апреле прошлого года, когда в китайском городе Ухане по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина прошла его первая неформальная встреча с Нарендрой Моди. Однако потом возникла угроза нового отката: в феврале этого года Пекин заблокировал в Совете Безопасности ООН предложение США, Франции и Британии включить в список международных террористов злейшего врага Индии, лидера исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» Масуда Азхара, укрывающегося на территории Пакистана (позднее Пекин снял свои возражения).

И наконец, в августе этого года, после решения индийского правительства изменить статус приграничного с Пакистаном штата Джамму и Кашмир, Китай обвинил Индию в дестабилизации региона, поддержав своего давнего союзника Исламабад.

Накануне встречи лидеров двух стран индийская оппозиция призвала премьера Моди продемонстрировать жесткость. «Пусть наш уважаемый лидер Нарендра Моди покажет господину Си, который поддерживает Пакистан, свою широкую грудь»,— написал в Twitter один из высокопоставленных деятелей оппозиционного «Индийского национального конгресса» Капил Сибал.

Однако принимающая сторона всячески давала понять, что председателя Си пригласили на побережье Индийского океана не для выяснения отношений, а для исторического примирения. В столице штата Тамилнад городе-порту Ченнай 2 тыс. школьников устроили флешмоб в честь китайского гостя, надев маски с его изображением и выстроившись в виде иероглифа, обозначающего его имя на китайском языке.

«Мы решили, что будем с благоразумием преодолевать наши разногласия и не позволим им перерасти в распри. Мы будем по-прежнему деликатно относиться к беспокоящим нас вопросам, и наши отношения будут способствовать миру и стабильности в мире»,— заявил по итогам встречи Нарендра Моди, назвавший неформальный саммит в Тамилнаде «началом новой эры в отношениях между Индией и Китаем».

«Мы должны совместно стремиться к тому, чтобы развитие китайско-индийских межгосударственных отношений стало еще более устойчивой движущей силой, которая придаст еще больший блеск цивилизации Азии»,— вторил ему Си Цзиньпин.

«Второй неформальный саммит премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина стал еще одним примером прочных отношений Индии с ведущими мировыми державами и подтверждением того, что премьер-министр Моди говорит на равных с другими мировыми лидерами. Встреча двух лидеров окажет позитивное воздействие на отношения внутри треугольника Москва—Пекин—Дели и на взаимодействие трех стран внутри БРИКС»,— прокомментировал “Ъ” итоги встречи в Тамилнаде посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

«Вторая неформальная встреча лидеров Индии и Китая проходила в условиях, когда давние раздражители в их отношениях, такие как пограничный спор и проблема Кашмира, утрачивают прежнюю остроту и появляются новые факторы. В военном и экономическом плане Индия становится все более сильным государством, влияние которого выходит за пределы Индийского океана. В связи с этим старые разногласия на суше отходят на второй план на фоне новой необходимости найти возможности для сосуществования в большом морском индо-тихоокеанском пространстве»,— заявил “Ъ” руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. По его мнению, нынешнее противостояние США и КНР, особенно остро проявляющееся в торгово-экономической сфере, открывает Индии уникальное окно возможностей договориться с Китаем по экономическим проблемам. «Китайско-американские противоречия толкают Пекин к тому, чтобы более внимательно относиться к требованиям Индии по поводу дисбаланса в двусторонней торговле и проникновения китайских компаний на индийский и региональный рынки. Китай не заинтересован в том, чтобы обиженная Индия превратилась в союзника США в экономических и военных делах»,— отмечает господин Ломанов.

«Для России это обнадеживающая тенденция, потому что теперь Москве не придется делать непростой выбор между ее двумя стратегическими партнерами — Китаем и Индией. Сглаживание противоречий между двумя частями треугольника Москва—Пекин—Дели сделает его более эффективной и дееспособной конструкцией, хотя в долгосрочной перспективе наметившееся сближение Китая и Индии может привести к снижению роли Москвы»,— резюмирует Александр Ломанов.

Сергей Строкань