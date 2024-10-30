Путин поручил разработать программу продвижения продукции РФ за рубежом

Президент Владимир Путин поручил правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ) масштабировать программу «Сделано в России», направленную на продвижение российских товаров в других странах. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета, который прошел 25 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как указано в сообщении на сайте Кремля, программа «Сделано в России» должна быть направлена на продвижение российской продукции под одноименным брендом. Особое внимание необходимо уделить подходам к организации экспозиции производителей из России на выставках за рубежом.

Срок исполнения поручения по подготовке программы — 30 декабря 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава РЭЦ Вероника Никишина.

На заседании президиума Госсовета 25 сентября Владимир Путин говорил, что российские товары должны быть не только узнаваемы за рубежом, но и доступны для иностранных покупателей. Для продвижения российской продукции на международном рынке, по его словам, необходимо действовать «и на земле, и через цифровые каналы».

О развитии экспорта — в тексте «Ъ» «Мясо приготовилось на Восток».