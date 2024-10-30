Ледовый городок в Историческом сквере обойдется Екатеринбургу в 24,5 млн рублей

В Историческом сквере Екатеринбурга в декабре впервые возведут ледовый городок. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, контракт на его возведение появился на сайте Госзакупок, начальная стоимость торгов — 24,4 млн руб. Подрядчика должны определить до 30 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Большинство всех работ нужно будет выполнить до 27 декабря. Демонтаж городка начнется с 15 января. На площадке разместят елку, четыре снеговика с музыкальными инструментами, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяную композицию «Елочки и звери», скульптуру «Символ года Змея», пять каркасных снеговиков на подиуме, три детские горки «Снежинка», две средние горки «Снежинка», световые арки, входную группу «Метелица», сцену со светодиодным экраном, ледяную фигуру «Чашка», скульптуры «Елочки».

Ранее Ледовый городок размещали на площади 1905 года. В этом году на его месте появится самый большой в России каток площадью 3,5 тыс. кв. м. На его открытие мэр Алексей Орлов пригласил телеведущую Ольгу Бузову.

Полина Хабарова