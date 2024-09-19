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Впервые в Екатеринбурге ледовый городок построят в Историческом сквере

Ледовый городок в Екатеринбурге впервые построят в Историческом сквере, сообщил на церемонии вручение премии E1.ru глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее его размещали на площади 1905 года.

Исторический сквер

Исторический сквер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Исторический сквер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам Алексея Орлова, на площади 1905 года построят самый большой каток в стране. На его открытие глава Екатеринбурга пригласил телеведущую Ольгу Бузову. «Вы участвовали в шоу "Ледниковый период"»,— напомнил он. Мэр считает, что партнером Ольги Бузовой может выступить уральский хоккеист Павел Дацюк.

Напомним, седьмая народная премия E1.ru прошла в Екатеринбурге в ККТ «Космос». Ведущими церемонии стали Ольга Бузова и Андрей Малахов. Статуэтки победителям вручали известные в городе люди, в том числе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Елена Медведева

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