Прокуроров послали в сад

Коллегия Верховного суда по гражданским делам нашла серьезные нарушения в решениях нижестоящих судов по делу об изъятии у жителя Краснодарского края земельного участка в пользу государства и потребовала их пересмотреть. Это первое такое дело, но далеко не последнее: ранее прокуратура добилась признания отсутствующим права на тысячи садовых наделов, полученных еще при советской власти. Но когда многие «лишенцы» дошли до Верховного суда, тот пришел к выводу: срок давности для такого рода претензий истек, а прокуратура не имела права их выдвигать от имени государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) опубликовал определение коллегии по гражданским делам, вынесенное по жалобе Федора Тютюнникова, который оспаривал решение Хостинского районного суда города Сочи. В апреле 2023 года райсуд по иску Сочинского межрайонного природоохранного прокурора признал отсутствующим его право собственности на садовый участок, расположенный на бывших землях Сочинского национального парка.

Всего, по данным самих садоводов, за последние годы местные суды вынесли около 3000 решений о признании права на земельные участки отсутствующим в связи с нарушениями, допущенными при передаче земли Сочинскому горисполкому (это было сделано еще распоряжением Совета министров РСФСР).

Прокуратура доказывала, что участки не выбывали из владения Российской Федерации и государство имеет право на защиту своих прав по ст. 304 Гражданского кодекса — на нее не распространяется срок исковой давности, который в данном случае давно истек. До последнего времени суды с таким подходом соглашались, вспоминает председатель сочинского СНТ «Меркурий» Ирина Расторгуева. Первые девять дел об изъятии сочинских земель уже прошли все инстанции (включая ВС) и сейчас находятся на изучении Конституционного суда (см. “Ъ” от 26 августа). Однако потом жалобами садоводов заинтересовалась Гражданская коллегия ВС, которая истребовала в общей сложности около 100 дел. По нескольким из них уже вынесены решения в пользу граждан, рассмотрение еще примерно 50 дел назначено на ноябрь.

Как следует из мотивировочной части определения ВС по первому из них, вынесенное в пользу государства решение должно быть пересмотрено сразу по нескольким причинам. Во-первых, отмечает ВС, право собственности владельца было зарегистрировано в ЕГРН, поэтому суд обязан был исходить из презумпции добросовестности ответчика как приобретателя и собственника земельного участка. Обязанность доказывать обратное возлагалась на прокурора, но он с этим не справился: судом вообще не установлено, что спорный участок на момент его передачи находился в существовавших тогда границах Сочинского национального парка, отмечается в определении ВС.

Кроме того, прокуратуре следовало предъявлять иск не о признании права отсутствующим, а об истребовании имущества из чужого незаконного владения, однако срок исковой давности для такого рода претензий истек. Наконец, прокурор мог выступать в этом деле только процессуальным истцом, уверен ВС. Фактически иск был предъявлен в интересах Российской Федерации, однако суд не определил и не привлек к участию государственный орган, имеющий право выступать от ее имени, говорится в определении.

Это очень хорошее решение, радуется адвокат Ольга Подоплелова, которая представляет в КС трех садоводов. «Но мы все-таки надеемся на решение КС»,— добавляет она. Во-первых, для ее доверителей это остается единственным шансом вернуть участки, а во-вторых, такое решение могло бы запустить процесс массового пересмотра уже проигранных другими садоводами дел.

Хочется верить, что это сигнал ВС всем нижестоящим судам о необходимости более тщательной оценки вопросов применения исковой давности и отказа от формального подхода к правовой позиции прокуратуры, говорит адвокат Forward Legal Данил Бухарин. А Дмитрий Клеточкин из «Рустам Курмаев и партнеры» считает, что «приватизационные иски», предъявляемые от имени государства, подрывают основы правопорядка и стабильности оборота. «О каком доверии к правовой и судебной системе может идти речь, если в любой момент может прийти государство, сказать, что права были нарушены до рождения текущего собственника, и все отобрать? Искренне надеюсь, что ВС все-таки вернет правоприменение к той норме, которая задумана изначально и записана в законах»,— заключает юрист.

Анастасия Корня