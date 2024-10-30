«Россети Тюмень» направили 7,2 млн на повышение надежности электроснабжения биатлонного центра

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Червишево», которая обеспечивает энергоресурсом 9 населенных пунктов и тюменский областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Стоимость работ составила 7,2 млн рублей.



На высоковольтной подстанции энергетики заменили ключевые элементы системы оперативного постоянного тока (СОПТ) – аккумуляторную батарею и два зарядных устройства. СОПТ позволяет устройствам релейной защиты, противоаварийной автоматики, предупредительной сигнализации и телемеханики работать бесперебойно в случае прекращения подачи электричества на объект. Новое оборудование имеет увеличенный срок эксплуатации и не требует постоянного обслуживания.

«Россети Тюмень» постоянно совершенствуют работу электросетевого комплекса. Проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения 15,5 тысячи жителей Тюменского района, 8 социально значимых объектов, а также инфраструктуры спортивного центра, в котором проходят региональные, всероссийские и международные соревнования, в том числе ежегодный чемпионат России по биатлону.

ПАО «Россети Тюмень»