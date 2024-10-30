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На трассе М-7 в Татарстане грузовик насмерть сбил пешехода, нарушившего ПДД

29 октября на трассе М-7 в Татарстане грузовик Mitsubishi Canter насмерть сбил 49-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

По предварительным данным, инцидент произошел около 19:15 на 796-м километре трассы Москва — Уфа. Водитель грузовика, житель Арского района 2003 года рождения с водительским стажем 3 года, не выбрал безопасную скорость, что, по версии следствия, стало причиной аварии. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и не имел при себе световозвращающих элементов, необходимых для видимости в темное время суток.

Мужчина получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи. Материалы по происшествию переданы в Главное следственное управление МВД Татарстана для дальнейшего разбирательства.

Анар Зейналов

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