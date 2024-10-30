«"Начинка" новинки не дает усомниться в классе устройства»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Honor Фото: Honor

В российской рознице появился самый тонкий в мире складной смартфон Honor Magic V3. Мне удалось заранее познакомиться со свежим флагманом китайского вендора. Уверен, вряд ли обычный покупатель ходит в магазин со штангенциркулем. Но если так случится, то можно обнаружить, что реальное значение толщины устройства в сложенном виде отличается от заявленных 9,2 мм в большую сторону. Зачем нужно было сообщать особые вычисления из лаборатории неприменимые к жизни, вопрос риторический.

Ключевая же ирония в том, что Honor Magic V3 все равно самый тонкий в мире складной смартфон. И впечатления от первого тактильного контакта говорят лучше любых цифр что в сложенном, что в разложенном виде. Возможно, это прозвучит странно, но я прямо советую найти его в магазинах и потрогать своими руками. При этом обязательно много раз откройте и закройте смартфон. Бояться нечего. Шарнир выполнен из настолько легкой и прочной стали, что производитель смело называет этот элемент самым прочным механизмом в индустрии. Его надежность в том числе выражена в количестве гарантированных циклов — 500 000 единиц. Другими словами, если каждый день по сто раз складывать аппарат, то он продержится примерно 13 лет. А это два с лишним президентских срока.

И внешний дисплей с соотношением сторон 20:9, пиковой яркостью 5000 нит, и складной экран с HDR10+, яркостью 1800 нит получили LTPO AMOLED-матрицу, поддержку технологии Dolby Vision и частоты 120 Гц, а также защиту от внешних механических воздействий: NanoCrystal Shield для внешнего дисплея и SuperArmored — для складного. Специальное покрытие есть и на задней стенке корпуса, но для флагманского устройства гораздо приятнее наконец-то получить защиту от воды. Причем максимальную в потребительском классе — IPx8. Слезы радости можно проливать на дисплей без опасений.

За автономность Honor Magic V3 отвечает уже проверенная кремний-углеродная батарея емкостью 5150 мАч, которая среди прочего отлично переносит холода. И именно эта технология аккумулятора во многом позволила выиграть объем под корпусом устройства и сделать его таким тонким, не потеряв в емкости батареи, а даже нарастив ее.

«Начинка» новинки от процессора, памяти, вплоть до звука и камер, не дает усомниться в классе устройства. При его стоимости в 189 990 руб. это было бы преступлением. Приятным открытием стало наличие беспородной зарядки мощностью аж до 55 Вт. Правда, для таких показателей потребуется фирменный адаптер. Особенности оболочки, в том числе фирменные инструменты ИИ, требуют отдельного рассказа.