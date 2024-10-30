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Катарская Green Way LLC стала владельцем 80% капитала «Тавроса»

Компания Green Way LLC (Катар) с 25 октября стала владельцем 80% уставного капитала ООО «Управляющая компания "Таврос"».

По данным Rusprofile, доля Рустема Миргалимова в уставном капитале «Тавроса» уменьшилась до 0,99% — с 26,98 млрд руб. до 329,8 млн руб. Доля комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Агро капитал» (управляющая компания «Альфа капитал») осталась прежней — 6,3 млрд руб., или 19,01%.

В начале августа в «УК "Таврос"» был назначен новый гендиректор: Константин Бельдюшкин сменил на этом посту Елену Лазаренко.

«Мы подтверждаем факт сделки. В рамках сделки не меняется конечный бенефициар, а ключевыми целями является дальнейшее развитие компании и расширение возможностей для сотрудничества с дружественными странами, в том числе региона Ближнего Востока»,— сообщил «Ъ-Уфа» представитель ГК «Таврос» Дмитрий Льговский.

ГК «Таврос» — крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции в Башкирии. Предприятия группы занимаются растениеводством, производством сахара, столового яйца, куриного мяса, а также свиноводством, производством комбикорма, и мясопереработкой. Большая часть активов холдинга расположены в Башкирии, в том числе «Башкирская мясная компания», «Башкир-агроинвест», «Раевский комбинат "Альшей-мясо"», «Уфимский СГЦ», «Птицефабрика "Башкирская"», «Чишминский сахарный завод», «Башкир-молоко» и другие. ООО «Управляющая компания "Таврос"» является головной организацией холдинга.

Наталья Балыкова

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