В Сочи построят три отеля под брендом Azimut Hotels за 11 млрд рублей
Порядка 11 млрд руб. инвестируют в строительство трех отелей под брендом Azimut Hotels в Сочи, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на вице-президента по развитию гостиничной сети Анну Борисову. Предполагается, что объекты размещения откроются в 2025 году.
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
«В основном это будут сервисные инвестиционные апартаменты… Это множество собственников, которые отдают свои апартаменты в управление нашей компании», — рассказала Анна Борисова.
На месте бывшего пансионата «Нева» в Сочи откроется Azimut Парк Отель Plus Residence Сочи 4* на 390 апартаментов, включающий рестораны, бассейны и прочую инфраструктуру для отдыха. Инвестиции в реконструкцию оценивают в 4 млрд руб.
В реконструкцию бывшей советской гостиницы «Москва» вложат 5,9 млрд руб. На эти цели инвестор получит кредит от АБР (Банк России).
Третий объект — Azimut Парк Отель Лоо 4* стоимостью 1 млрд руб.
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