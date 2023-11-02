В Сочи построят три отеля под брендом Azimut Hotels за 11 млрд рублей

Порядка 11 млрд руб. инвестируют в строительство трех отелей под брендом Azimut Hotels в Сочи, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на вице-президента по развитию гостиничной сети Анну Борисову. Предполагается, что объекты размещения откроются в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«В основном это будут сервисные инвестиционные апартаменты… Это множество собственников, которые отдают свои апартаменты в управление нашей компании», — рассказала Анна Борисова.

На месте бывшего пансионата «Нева» в Сочи откроется Azimut Парк Отель Plus Residence Сочи 4* на 390 апартаментов, включающий рестораны, бассейны и прочую инфраструктуру для отдыха. Инвестиции в реконструкцию оценивают в 4 млрд руб.

В реконструкцию бывшей советской гостиницы «Москва» вложат 5,9 млрд руб. На эти цели инвестор получит кредит от АБР (Банк России).

Третий объект — Azimut Парк Отель Лоо 4* стоимостью 1 млрд руб.

Наталья Решетняк

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