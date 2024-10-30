Идут козочки рогатые

В Россию пришла мода на мини-коз. Вирусные видеоролики с прыгающими козлятами распространились в TikTok, и, как рассказали заводчики, клиенты под влиянием соцсетей заинтересовались новыми питомцами. На платформах объявлений — около 300 предложений о покупке козленка. Цена стартует с 5 тыс. руб. Животное из питомника обойдется уже в несколько десятков тысяч. Авторы заверяют, что карликовые козы дружелюбны и дают молоко, из которого можно сделать сыр, так что необычные питомцы подойдут, например, предпринимателям в сфере агротуризма. В последнее время, как говорят собеседники “Ъ FM” на рынке, миниатюрными парнокопытными чаще интересуются семьи с детьми, живущие за городом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Мини-козу завели, в том числе, супруги-инфлюенсеры Джиган и Оксана Самойлова. Блогер сообщила в соцсетях, что на вольер для питомца она потратила 300 тыс. руб. Заводчики предупреждают, что карликовые козы требуют особого ухода, в частности, их нужно стерилизовать. Питомцы не агрессивны, но могут быть очень шумными. Кроме того, для парнокопытных следует подбирать особые лекарства, препараты для кошек и собак не подойдут.

“Ъ FM” позвонил по одному из объявлений в интернете. Мини-козу предложили купить за 20 тыс. руб., козленка-самца — вдвое дешевле. В российских питомниках сейчас пик сезона, рассказала владелица хозяйства: «Это самая настоящая коза, которая дает молоко при всем при том, что она миниатюрная. Для нее нужно организовать какое-то отдельное помещение. Такие животные на самом деле наращивают хороший густой подшерсток, целый день могут гулять на улице, не нужно им создавать какие-то парниковые условия. Что касается содержания на ферме, то мы для питомцев берем маленькие квадратные тюки сена, они стоят примерно 70 руб. На одну козочку вам его одного хватит недели на три точно. Мы даем зерносмесь — это овес, ячмень, плюс туда добавляем специализированный комбикорм. Мешок со злаками стоит рублей 700, наверное, одного вида. Если взять три, до лета вам точно этого хватит.

Сейчас высокий спрос на козлят, потому что животные, рожденные весной, как раз подросли. Многие в зиму их продают, потому что вы и к весне приучите козу, например, если начать ее доить. А так на миниатюрных козочек все-таки выше спрос, наверное, как на декоративных животных. Мы получили звонков 20, наверное.

Люди просили приобрести питомцев даже в офис. И мне пришлось их даже отговаривать от этой идеи».

Самая известная порода карликовых коз — камерунская. Животных с конца пятидесятых годов завозили в европейские зоопарки из Африки. В дальнейшем на Западе их стали заводить как домашних питомцев частные лица. В России сложно найти чистокровную породу, рассказала заводчик, владелец питомника «Легенда Подмосковья» Светлана Певцаева: «Нужно, чтобы у козы был хотя бы небольшой участочек для выгула. В таунхаусах их содержат, кстати, во многих странах. Очень много пород карликовых коз. У нас они как-то все перемешались, сложно найти чистопородное животное в этом плане. Вывелась какая-то своя карликовая российская коза, она достаточно интересная по окрасу. Я знаю многих людей, которые с удовольствием их держат. Одно время некоторые даже пытались содержать их в Москве на балконе, но это уже чересчур, животным все же надо гулять. А если вы будете по столице гулять с козой, то очень много внимания к себе привлечете».

Между тем в Москве держат не только мини-коз. В соцсетях уже несколько лет появляются фотографии из Южного Бутова, где 76-летний Валерий Аникеев разводил животных обычной, некарликовой породы. Однако суд запретил мужчине содержать их в городе. Иск подал ветеринарный комитет столицы после многочисленных жалоб местных жителей. В итоге пенсионеру вызвались помочь Джиган и Оксана Самойлова — они сообщили о планах построить его животным питомник. Господин Аникеев, в свою очередь, обещал подарить им еще одну козу.

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Александра Абанькова