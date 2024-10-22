Суд запретил пенсионеру из Бутово содержать коз на улице
Зюзинский райсуд Москвы обязал жителя столицы Валерия Аникеева, разводящего коз, оборудовать для них помещение и провести дезинфекцию, передает РЕН ТВ. До выполнения санитарных требований пенсионеру запрещено держать животных, однако он не обязан избавляться от них, отмечает «РИА Новости».
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Иск в суд подал городской комитет ветеринарии. Власти пожаловалось, что москвич не установил ограждения и не обеззараживал навоз, из-за чего животные и люди могли заразиться разными заболеваниями. Сам мужчина уверяет, что его животные «проходят ветеринарный надзор», сообщает РЕН ТВ.
«Забор, наверное, против тигров надо. Я к комиссии обращусь, пусть они мне сделают, какой против хищных животных нужен забор. Будем делать»,— сказал господин Аникеев (цитата по «Звезде»). Он подчеркнул, что животным нужно гулять.
О подаче иска стало известно в августе. Согласно ему, ГБУ «Мосветобъединение» нашло коз вблизи домов на улице Изюмская и рядом со станцией метро «Скобелевская». Животные «паслись в отсутствие контроля со стороны владельца». Комитет утверждает, что получил жалобы от жителей района. Об их недовольстве из-за коз СМИ писали еще в 2022 году.