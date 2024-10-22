Суд запретил пенсионеру из Бутово содержать коз на улице

Зюзинский райсуд Москвы обязал жителя столицы Валерия Аникеева, разводящего коз, оборудовать для них помещение и провести дезинфекцию, передает РЕН ТВ. До выполнения санитарных требований пенсионеру запрещено держать животных, однако он не обязан избавляться от них, отмечает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Иск в суд подал городской комитет ветеринарии. Власти пожаловалось, что москвич не установил ограждения и не обеззараживал навоз, из-за чего животные и люди могли заразиться разными заболеваниями. Сам мужчина уверяет, что его животные «проходят ветеринарный надзор», сообщает РЕН ТВ.

«Забор, наверное, против тигров надо. Я к комиссии обращусь, пусть они мне сделают, какой против хищных животных нужен забор. Будем делать»,— сказал господин Аникеев (цитата по «Звезде»). Он подчеркнул, что животным нужно гулять.

О подаче иска стало известно в августе. Согласно ему, ГБУ «Мосветобъединение» нашло коз вблизи домов на улице Изюмская и рядом со станцией метро «Скобелевская». Животные «паслись в отсутствие контроля со стороны владельца». Комитет утверждает, что получил жалобы от жителей района. Об их недовольстве из-за коз СМИ писали еще в 2022 году.