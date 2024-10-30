Жительницу Бавлов будут судить за убийство новорожденного ребенка

Следственный комитет Татарстана завершил расследование дела против 38-летней жительницы Бавлов, обвиняемой в убийстве новорожденного сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, 14 августа 2024 года обвиняемая родила доношенного мальчика у себя дома на улице Зеленой в Бавлах. Опасаясь осуждения со стороны окружающих и не желая брать на себя ответственность за воспитание ребенка, женщина задушила его сразу после родов. Обвиняемая признала свою вину и раскаялась.

Собранные следствием доказательства направлены в суд вместе с обвинительным заключением для рассмотрения дела по существу.

Ранее похожий случай произошел в Удмуртии, где женщина родила ребенка в общественном месте и задушила его сразу после родов.

Анар Зейналов