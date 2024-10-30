Рост ВВП Франции ускорился благодаря Олимпиаде

Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что ВВП страны в третьем квартале вырос на 0,4% в годовом выражении «за счет Олимпийских и Паралимпийских игр». Во втором квартале года рост экономики составил 0,2%. Insee отмечает, что внутренний спрос «немного восстанавливается под влиянием восстановления потребления домохозяйств». В третьем квартале он вырос на 0,5%, причем примерно половина этого роста пришлась на услуги досуга и развлечений, связанные с Олимпиадой и Паралимпиадой.

Игры помогли нивелировать заметные проблемы в экономике. Так, объемы обрабатывающей промышленности продолжают снижаться (на 0,1% после 0,3% во втором квартале), что особенно заметно в секторе нефтепереработки (падение на 0,8% после роста на 3,4% в предыдущем квартале). А инвестиционная активность упала на 0,8% (вложения предприятий сократились и вовсе на 1,4%) из-за роспуска Национальной ассамблеи Эмманюэлем Макроном, что вызвало недовольство инвесторов.

Внешний торговый баланс Франции по итогам квартала оказался положительным. Правда, за счет того, что объемы импорта просели сильнее экспорта (–0,7% против –0,5%). В четвертом квартале Insee ожидает нулевого роста экономики, а значит, годовой рост ВВП останется на уровне 1,1%, как и прогнозирует правительство.

Кирилл Сарханянц