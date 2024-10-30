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Коммерсантъ FM
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Рост ВВП Франции ускорился благодаря Олимпиаде

Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что ВВП страны в третьем квартале вырос на 0,4% в годовом выражении «за счет Олимпийских и Паралимпийских игр». Во втором квартале года рост экономики составил 0,2%. Insee отмечает, что внутренний спрос «немного восстанавливается под влиянием восстановления потребления домохозяйств». В третьем квартале он вырос на 0,5%, причем примерно половина этого роста пришлась на услуги досуга и развлечений, связанные с Олимпиадой и Паралимпиадой.

Игры помогли нивелировать заметные проблемы в экономике. Так, объемы обрабатывающей промышленности продолжают снижаться (на 0,1% после 0,3% во втором квартале), что особенно заметно в секторе нефтепереработки (падение на 0,8% после роста на 3,4% в предыдущем квартале). А инвестиционная активность упала на 0,8% (вложения предприятий сократились и вовсе на 1,4%) из-за роспуска Национальной ассамблеи Эмманюэлем Макроном, что вызвало недовольство инвесторов.

Внешний торговый баланс Франции по итогам квартала оказался положительным. Правда, за счет того, что объемы импорта просели сильнее экспорта (–0,7% против –0,5%). В четвертом квартале Insee ожидает нулевого роста экономики, а значит, годовой рост ВВП останется на уровне 1,1%, как и прогнозирует правительство.

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Закрытие Олимпиады в Париже

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Церемония закрытия Игр прошла на стадионе «Стад де Франс»

Церемония закрытия Игр прошла на стадионе «Стад де Франс»

Фото: Petr David Josek / AP

Выступление пианиста Алана Роше

Выступление пианиста Алана Роше

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Актер Том Круз спускается на тросе с крыши стадиона

Актер Том Круз спускается на тросе с крыши стадиона

Фото: Reuters / Leah Millis

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и Симона Байлз с олимпийским флагом

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и Симона Байлз с олимпийским флагом

Фото: Reuters / Phil Noble

Спортсмен из США на параде атлетов

Спортсмен из США на параде атлетов

Фото: Petr David Josek / AP

Актер Том Круз (в центре) на мотоцикле с олимпийским флагом

Актер Том Круз (в центре) на мотоцикле с олимпийским флагом

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Президент МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре стоя)

Президент МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре стоя)

Фото: Reuters / Leah Millis

Знаменосцы с флагами стран-участниц Олимпиады

Знаменосцы с флагами стран-участниц Олимпиады

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

Церемония закрытия Игр

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Выступление «Золотого путешественника»

Выступление «Золотого путешественника»

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Церемония закрытия Игр

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Pawel Kopczynski

Посетители церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже

Посетители церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Выступление «Золотого путешественника» и танцоров на церемонии закрытия

Выступление «Золотого путешественника» и танцоров на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

Церемония закрытия Игр

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Andy Chua

Артисты на церемонии закрытия

Артисты на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Leah Millis

Французский пловец Леон Маршан с олимпийским огнем в руках

Французский пловец Леон Маршан с олимпийским огнем в руках

Фото: Reuters / Phil Noble

Зрители в фан-зоне смотрят трансляцию церемонии

Зрители в фан-зоне смотрят трансляцию церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники Олимпиады из сборной Франции

Участники Олимпиады из сборной Франции

Фото: Reuters / Tingshu Wang

Праздничный салют

Праздничный салют

Фото: Luca Bruno / AP

Символ Олимпийских игр из пяти колец на церемонии закрытия

Символ Олимпийских игр из пяти колец на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Выступление артиста на церемонии закрытия Игр

Выступление артиста на церемонии закрытия Игр

Фото: Reuters / Andy Chua

Зрители смотрят трансляцию церемонии

Зрители смотрят трансляцию церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Зрители в фан-зоне

Зрители в фан-зоне

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Церемония закрытия Игр

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Phil Noble

Знаменосцы с флагами

Знаменосцы с флагами

Фото: Reuters / Albert Gea

Выступление французской группы Phoenix

Выступление французской группы Phoenix

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Певица Yseult выступает на церемонии закрытия

Певица Yseult выступает на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Phil Noble

Парад спортсменов из стран-участниц Олимпиады

Парад спортсменов из стран-участниц Олимпиады

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Выступление французской группы Phoenix

Выступление французской группы Phoenix

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Церемония закрытия Игр

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Актер Том Круз спускается на тросе с крыши стадиона

Актер Том Круз спускается на тросе с крыши стадиона

Фото: Reuters / Tingshu Wang

Представление персонажа «Золотой путешественник», вдохновленного историей Франции

Представление персонажа «Золотой путешественник», вдохновленного историей Франции

Фото: Reuters / Phil Noble

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс с олимпийским флагом

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс с олимпийским флагом

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Актер Том Круз (в центре) делает селфи на крыше стадиона

Актер Том Круз (в центре) делает селфи на крыше стадиона

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch/Pool

Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа)

Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа)

Фото: Reuters / Albert Gea

Спортсмены из сборной США

Спортсмены из сборной США

Фото: Reuters / Albert Gea

Символ Олимпийских игр из пяти колец на церемонии закрытия

Символ Олимпийских игр из пяти колец на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Гости церемонии закрытия Игр

Гости церемонии закрытия Игр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Спортсмены на церемонии закрытия Игр

Спортсмены на церемонии закрытия Игр

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Персонаж «Золотой путешественник» — один из главных героев церемонии

Персонаж «Золотой путешественник» — один из главных героев церемонии

Фото: Reuters / Esa Alexander

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (четвертый справа в верхнем ряду), президент Франции Эмманюэль Макрон (третий справа) и его жена Брижит

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (четвертый справа в верхнем ряду), президент Франции Эмманюэль Макрон (третий справа) и его жена Брижит

Фото: Reuters / Esa Alexander

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Церемония закрытия Игр прошла на стадионе «Стад де Франс»

Фото: Petr David Josek / AP

Выступление пианиста Алана Роше

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Актер Том Круз спускается на тросе с крыши стадиона

Фото: Reuters / Leah Millis

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и Симона Байлз с олимпийским флагом

Фото: Reuters / Phil Noble

Спортсмен из США на параде атлетов

Фото: Petr David Josek / AP

Актер Том Круз (в центре) на мотоцикле с олимпийским флагом

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Президент МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре стоя)

Фото: Reuters / Leah Millis

Знаменосцы с флагами стран-участниц Олимпиады

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Выступление «Золотого путешественника»

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Pawel Kopczynski

Посетители церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Выступление «Золотого путешественника» и танцоров на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Andy Chua

Артисты на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Leah Millis

Французский пловец Леон Маршан с олимпийским огнем в руках

Фото: Reuters / Phil Noble

Зрители в фан-зоне смотрят трансляцию церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники Олимпиады из сборной Франции

Фото: Reuters / Tingshu Wang

Праздничный салют

Фото: Luca Bruno / AP

Символ Олимпийских игр из пяти колец на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Выступление артиста на церемонии закрытия Игр

Фото: Reuters / Andy Chua

Зрители смотрят трансляцию церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Зрители в фан-зоне

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Phil Noble

Знаменосцы с флагами

Фото: Reuters / Albert Gea

Выступление французской группы Phoenix

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Певица Yseult выступает на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Phil Noble

Парад спортсменов из стран-участниц Олимпиады

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Выступление французской группы Phoenix

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Актер Том Круз спускается на тросе с крыши стадиона

Фото: Reuters / Tingshu Wang

Представление персонажа «Золотой путешественник», вдохновленного историей Франции

Фото: Reuters / Phil Noble

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс с олимпийским флагом

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Актер Том Круз (в центре) делает селфи на крыше стадиона

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch/Pool

Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа)

Фото: Reuters / Albert Gea

Спортсмены из сборной США

Фото: Reuters / Albert Gea

Символ Олимпийских игр из пяти колец на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Гости церемонии закрытия Игр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Спортсмены на церемонии закрытия Игр

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Персонаж «Золотой путешественник» — один из главных героев церемонии

Фото: Reuters / Esa Alexander

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (четвертый справа в верхнем ряду), президент Франции Эмманюэль Макрон (третий справа) и его жена Брижит

Фото: Reuters / Esa Alexander

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