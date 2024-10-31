Биоэкономика прибавит в кадрах

На прошедшем в начале октября форуме «Биопром» вице-премьер российского правительства Денис Мантуров анонсировал старт нового национального проекта «Биоэкономика» в апреле 2025 года. Он должен дать толчок развитию биотехнологий в сельском хозяйстве, пищевой отрасли и фармацевтике и потребует кратного увеличения высококвалифицированных и рабочих кадров. Около 70% фармпрепаратов и 35% всей продукции химкомплексов к 2030 году будут производиться на основе биотехнологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Биотехнологии в новой редакции

По мнению экспертов, в биотехнологиях пока существует большая технологическая зависимость от зарубежных стран. «Сегодня Россия на 80% зависит от импорта высокотехнологичной биопродукции для разных отраслей промышленности, включая сельское хозяйство и здравоохранение»,— констатирует директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева. К ним относятся различные ферменты, витамины, аминокислоты и органические кислоты, вакцины, пробиотики и антибиотики. Для решения задач импортозамещения этой сырьевой базы для биофармацевтики и пищевой отрасли необходима федеральная поддержка полного цикла: начиная от НИОКТР, экономических и налоговых преференций для высокотехнологичных производств до создания биоэкономических кластеров с льготным инвестиционным кредитованием и мерами защиты рынков отечественной высокотехнологичной продукции, уверена Людмила Текутьева.

Законодатели призывают уже сейчас подумать над стимулами для коммерциализации биотехнологий. «Невозможно развивать биотехнологии на современном этапе, не изменив законодательство в области генетических технологий»,— говорит первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. По его данным, сейчас идет межведомственное согласование законопроекта, который вводит понятие генетической редакции организмов, модифицирует понятие ГМО-растений. Это должно открыть перспективы коммерциализации растительного биоматериала для получения лекарственных препаратов.

Ориентиры для инноваций

Биоэкономика потребует перехода к новому инновационному циклу развития и в российской фарме, что влечет за собой существенные риски и инвестиции, признают лидеры отрасли. «Переход от дженериковых к инновационным препаратам будет происходить в несколько ступеней через создание next-in-class препаратов, то есть копирования на уровне мишеней»,— считает директор R&D-центра компании «Герофарм» Роман Драй. По его оценкам, этого уровня возможно будет достичь к 2030 году, а для производства препаратов first-in-class потребуется еще пять-семь лет.

Бизнес говорит о важности синхронизации усилий регулятора и участников рынка, ожидая от регулятора целевых ориентиров по препаратам на широкий горизонт планирования. «Разработка инновационного препарата длится от семи до десяти лет, нам нужно видение медицинского сообщества, чем люди будут болеть в 2030–2035 годах»,— говорит Роман Драй. «Важнейшей ролью Минздрава является обозначение таргетных нозологических групп, чтобы отрасль понимала, в каких направлениях нам необходимы новые разработки. Фарма должна получить такой госзаказ на разработку оригинальных продуктов»,— подтверждает президент АО «Активный компонент» Александр Семенов. По его мнению, инновационная стадия развития возможна только при наличии критического фактора успеха, когда все элементы производства того или иного оригинального продукта находятся на понятной территории, создана товаропроизводящая цепочка, приводящая к базисному сырью. «А задача государства состоит в том, чтобы стимулировать производство элементов всех стадий на территории нашей страны — тогда это будет полноценный инновационный продукт стабильного качества со стабильной ценой»,— подчеркивает Александр Семенов.

Для ускоренного движения в эту сторону не хватает не только инвестиций, но и инфраструктуры. По мнению Романа Драя, нет достаточного количества университетов или академических институтов, которые могут открывать новые мишени, валидировать их и передавать в трансляционную медицину. В стране пока не выстроена IT-инфраструктура для создания и скрининга молекул in-silico, нет нокаутных мышей, не хватает SPF-вивариев и вивариев для моделирования заболеваний на приматах. «Но мы находимся в постоянном диалоге с академическими институтами и органами власти, даем обратную связь друг другу, и я уверен, что эта инфраструктура будет выстроена»,— резюмирует Роман Драй.

Заказ на кадровый ресурс

Межотраслевой характер национального проекта «Биоэкономика» потребует слаженности в вопросах кадрового обеспечения как со стороны государства, образовательной системы, так и со стороны самих компаний. В ходе «Биопрома» помощник президента Андрей Фурсенко назвал потребность в кадрах в этой области «наддисциплинарным приоритетом». «Конкуренция за биотехнологов уже давно вышла за рамки фармацевтической отрасли»,— считает директор по организационному развитию и персоналу «Герофарма» Екатерина Гребенникова. Такие специалисты нужны в медицине, пищевом производстве, сфере экологии, агропромышленном комплексе.

Система образования уже не справляется с запросом от промышленности. По прогнозам директора Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Дмитрия Телышева, потребность только в медтехе к 2030 году оценивается в 32 тыс. новых специалистов при текущей емкости рынка в 28 тыс. человек. А это только часть биоэкономики. При этом по группе специальностей «промышленные биотехнологии» в настоящее время в вузы ежегодно поступает лишь около 9 тыс. человек и как резерв еще около 4 тыс. биологов, приводит данные Александр Мажуга. Более того, по его словам, некоторые выпускники идут работать аппаратчиками на производство, что говорит о низком уровне подготовки выпускников специального профессионального образования.

Кроме количественной нехватки, существует и дисбаланс между специальностями вузов и потребностями бизнеса. «В России перебор фармацевтов, а нам нужны специалисты, которые разбираются в химическом и биотехнологическом синтезе, лабораторных методиках, контроле качества лекарственных продуктов, R&D. В этих специальностях огромный дефицит, а без этих специалистов нам не справиться с разработкой оригинальных продуктов»,— говорит Александр Семенов. «На выходе специалист уже должен обладать профильными знаниями в биотехнологии, такими как аналитическая химия, биомедицина, информатика, в ряде случаев — статистика»,— подтверждает руководитель службы по работе с персоналом «Фармасинтез-Норд» Гузэль Биктимирова.

Чтобы сократить текущий разрыв между бизнесом и подготовкой кадров в вузах и ссузах, должен появиться квалифицированный заказчик — производственные компании, у которых есть длинные наукоемкие цели и ресурсы для их обеспечения, уверен директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин. «На сегодняшний день те компании, которые представляют фарму или пищевую отрасль, имеют слишком короткие цели либо недостаточно ресурсов для научных разработок»,— утверждает господин Кузьмин. По его словам, бизнес не должен перекладывать наукоемкие задачи на плечи государства и образовательной системы.

Со своей стороны бизнес декларирует готовность к диалогу с системой образования и призывает государство разделить с ним инвестиционные риски в исследовательской части. Роман Драй видит разработку инновационных препаратов до уровня доказательства концепции на базе государственного института, после чего фармацевтические компании могли бы приобретать разработки и проводить далее доклинические и клинические исследования. «На текущий момент таких предложений на рынке стартапов очень мало»,— констатирует Роман Драй. «Со стороны Минобрнауки должны выделяться гранты экспертным структурам, которые будут вкладывать эти средства в новые разработки на паритетных началах с производственными и инвесткомпаниями,— считает Александр Семенов.— Это будут рискованные инвестиции: если вы запускаете десять новых молекул, то отличный результат — это если две-три из них дойдут до итогового решения, но мы должны пойти на эти риски, если мы хотим получить отрасль, производящую оригинальные продукты». Для коммерциализации научных разработок также потребуется снизить налоговую нагрузку для отечественных производителей, инвестирующих часть прибыли в разработку оригинальных препаратов, и разработать механизм софинансирования клинических и доклинических исследований.

Компетенции будущих биотехнологов

Новый межотраслевой заказ на биотехнолога диктует и новые требования к его компетенциям. «Отрасли биотехнологий сильно не хватает управленцев, которые видят проблемы широко и целиком, могут оценить полный цикл создания препарата»,— считает директор института трансляционной медицины и биотехнологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Вадим Тарасов. «Время диктует потребность в специалистах, которые уверенно чувствуют себя, и принимая управленческие решения, и разбираясь в производственном цикле»,— подтверждает Людмила Текутьева. С ее слов, для биоэкономической модели полного цикла потребуются инженеры новой парадигмы, способные разрабатывать новые технологии и системы разделения труда.

Александр Мажуга считает целесообразным пересмотр программ подготовки биотехнологов как в системе высшего образования, так и в СПО, а преподаватели должны проходить дополнительную профессиональную подготовку, чтобы понимать самим, чему учить. «Наравне с подготовкой классических фармспециалистов для дальнейшего развития отрасли необходимы узкие специальности, такие как разработчик активных фармсубстанций и генный инженер»,— добавляет председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин. Перечень необходимых специальностей уже пересматривается ассоциацией совместно с передовой инженерной школой МГУ им. М. В. Ломоносова. О необходимости системных действий говорит и заведующий кафедрой фармации Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Анатолий Крашенинников. Пока нет педагогического опыта для формирования новых компетенций. С его слов, решением могли бы быть отраслевые платформы для подготовки технологичных преподавателей с участием бизнеса. «Только вузы уже не могут покрывать потребности промышленности — многие предприятия совместно с вузами открывают кафедры, тем самым получая возможность уже целенаправленно готовить нужных специалистов для себя»,— подтверждает Гузэль Биктимирова.

В рамках взаимодействия с вузами фармкомпании уже сейчас развивают различные форматы практикоориентированного образования. «Мы активно развиваем программу практик и стажировок на собственных производственных площадках, а также формируем собственные образовательные треки в ведущих вузах страны»,— говорит Екатерина Гребенникова. О сотрудничестве с более чем 15 вузами и ссузами говорят и в «Активном компоненте». «У нас заключены договоры о практической подготовке обучающихся. Мы также проводим экскурсии на производство и в лаборатории, участвуем в днях карьеры, проводим профориентационные мероприятия»,— говорит Александр Семенов.

Одновременно с развитием и модернизацией системы подготовки кадров в России отличным стимулом для развития отрасли может стать и приглашение научных специалистов из-за рубежа, считает Екатерина Гребенникова. В ДВФУ также видят смысл в совместных научных лабораториях под руководством зарубежных ученых. «Необходимо масштабировать этот опыт — расширить программу по созданию научно-технологических проектов под руководством высококвалифицированных специалистов мирового уровня»,— считает Людмила Текутьева. В качестве перспективных партнеров в обмене научными знаниями в области биотеха в «Фармасинтезе» видят страны БРИКС, Юго-Восточной Азии и Китай, но миграция научных кадров сможет решить лишь малую долю проблемы. «Без подготовки собственных научных кадров и развития фундаментальной науки проблемы с кадровым голодом в биотехе не решить»,— уверена Гузэль Биктимирова.

Юрий Праслов