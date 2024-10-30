Новый причал-ресторан в Ярославль привезут весной 2025 года

В Ярославле новый причал-ресторан рядом с Речным вокзалом может начать свою работу в 2025 году. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила представитель ООО «СК Меркурий» Юлия Рукша. Она рассказала о характеристиках нового объекта.

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«Это современный панорамный ресторан-причал, в дальнейшем может использоваться для зарядки электросудов. У него есть зал ожидания, там пассажиры смогут заказать себе кофе и подождать теплоход в комфортных условиях. Ранее причал-ресторан не эксплуатировался»,— рассказала «Ъ-Ярославль» госпожа Рукша.

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Причал сможет принимать все типы речных судов. Госпожа Рукша пояснила, что изначально объект проектировался для подмосковной Дубны. Планы изменились после начала работы компании в Ярославле.

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«Когда мы оказались в Ярославле и пригнали теплоходы "Радость" и "Мечта", мне пришла такая идея, что было бы здорово, если бы он стоял здесь. Город больше, столица Золотого кольца, туристов больше»,— сказала госпожа Рукша.

Причал уже готов к буксировке и сейчас находится в кемеровском порту. В Ярославль его планируют доставить в апреле, когда откроется навигация. По словам владельцев, все необходимые согласования получены.

«На согласования ушло два года, проект обсуждался в том числе с губернатором. Причал придет уже готовый, с действующими документами. Мы хотели осенью это сделать, но мы не можем его оставить без тепла и света на зиму»,— рассказала «Ъ-Ярославль» Юлия Рукша.

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Юлия Рукша является одним из учредителей ООО «СК Меркурий» (зарегистрировано в Ярославской области, деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта), гендиректором ООО «Теплоход» (Москва, деятельность туристических агентств) и ООО «Посейдон Круиз» (Москва, деятельность туристических агентств и туроператоров).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сваи под новый ресторан-причал устанавливают на месте прошлого дебаркадера. Однако, как пояснила госпожа Рукша, новый объект будет расположен левее, ближе к мосту.

Алла Чижова