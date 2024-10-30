На станции метро «Чкаловская» начали тестировать систему оплаты по биометрии

В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» специалисты начали тестировать первый терминал с оплатой по биометрии, сообщил близкий к городской администрации telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Через некоторое время оплата за проезд в метро через терминал станет доступна для клиентов Сбербанка с подключенной функцией оплаты по биометрии. На других станциях по одному такому терминалу появится в течение ноября.

Напомним, о введении оплаты проезда по биометрии в метрополитене Екатеринбурга стало известно в августе — ее планируют запустить до конца декабря. Технология до конца года должна появиться не только в Екатеринбурге, но и в Самаре и Нижнем Новгороде, а с 2025 года планируется расширить проект на все города с метро.

Ирина Пичурина