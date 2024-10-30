ГУПы и МУПы спасают от рынка

За два месяца до обязательной ликвидации всех государственных и муниципальных унитарных предприятий, работающих на конкурентных рынках, депутаты Госдумы предложили отказаться от почти завершенной реформы. Для этого найдено новое основание: законодатели называют процесс ликвидации ГУПов и МУПов «скрытой приватизацией» — такие предприятия используют госактивы, которые находятся в их оперативном управлении, для расчетов с кредиторами, но никаких требований к оценке отдаваемого за долги госимущества нет. Между тем в 2024 году в стране действовали еще 9 тыс. унитарных предприятий. Впрочем, по данным ФАС, часть регионов уже полностью выполнила планы по их ликвидации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты Госдумы от КПРФ Геннадий Зюганов и Николай Коломейцев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутаты Госдумы от КПРФ Геннадий Зюганов и Николай Коломейцев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили отказаться от обязательной ликвидации и реорганизации государственных и муниципальных предприятий — законопроект об этом внесен в Госдуму 29 октября (в числе авторов — Геннадий Зюганов, Николай Коломейцев, Алексей Куринный). По мнению авторов, запрет на деятельность ГУПов и МУПов с января 2025 года в соответствии с 485-ФЗ является экономически необоснованным и влечет за собой негативные последствия для экономики и социальной сферы.

Идея о ликвидации ГУПов и МУПов принадлежит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) — там отмечали, что большая часть унитарных предприятий работает на конкурентных рынках. В 2019 году был принят закон, в общем случае запрещающий создание новых ГУПов и МУПов с 8 января 2020 года, работающие же в конкурентной среде подлежали ликвидации или реорганизации (исключение сделано для тех, кто работает на социально значимых рынках). Правительство объясняло отказ от унитарных предприятий их негативным влиянием на конкуренцию, низкой эффективностью и отсутствием надлежащего контроля за их деятельностью. Так, правовая форма унитарных предприятий предполагает, что активы находятся в оперативном управлении или на праве хозяйственного ведения, в результате организация не может эффективно ими распоряжаться (см. также “Ъ” от 29 октября).

Согласно пояснительной записке к проекту, реформа, нацеленная на рост эффективности, не учитывает отраслевые и территориальные особенности работы ГУПов и МУПов, включая их роль в реализации госпрограмм и в стратегических отраслях.

При этом сам процесс ликвидации предприятий, указывают авторы проекта, создал условия для скрытой приватизации публичной собственности. Предприятия используют закрепленное за ними государственное или муниципальное имущество для расчетов с кредиторами, при этом требования к определению реальной стоимости таких активов отсутствуют — в отличие от приватизируемого имущества. Авторы отмечают, что за 2020–2023 годы число ГУПов и МУПов уменьшилось с более чем 16 тыс. до 9 тыс. организаций, значительная часть которых ликвидирована. Оставшиеся также подлежат ликвидации или реорганизации по предписанию антимонопольного органа, а в случае его неисполнения — в судебном порядке. Отметим, что депутатский законопроект — не первая попытка «спасти» унитарные предприятия от ликвидации. Ранее сенаторы также предлагали сдвинуть сроки реорганизации предприятий с 2025 года на 2030 год.

Впрочем, по данным ФАС, часть регионов уже полностью выполнила мероприятия утвержденных планов-графиков. На 1 октября решения о реорганизации или ликвидации были приняты в отношении 96% ГУПов и МУПов, сообщили «Ъ» в службе.

Диана Галиева