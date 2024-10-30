Государственно-семейное партнерство

Российская академия образования (РАО) подготовила «Концепцию воспитания личности ребенка в семье». Авторы говорят, что попытались ответить на вызовы времени, поскольку «многие привычные представления о семье переосмысливаются». Предполагается, что родители смогут ориентироваться на документ, чтобы избежать ошибок в воспитании детей. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что тезисы концепции «просты, понятны и рациональны», но государство даже при желании едва ли сможет контролировать процесс воспитания ребенка в семье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Российской академии образования Ольга Васильева готова помочь родителям совместить их представления о воспитании с желаниями детей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Российской академии образования Ольга Васильева готова помочь родителям совместить их представления о воспитании с желаниями детей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Академия образования сообщила, что в рамках Года семьи (объявлен в РФ в 2024 году указом президента) подготовила и представила в правительство и администрацию президента «Концепцию воспитания личности ребенка». Глава РАО, экс-министр просвещения Ольга Васильева отмечает, что «взаимодействие родителей и детей в процессе семейного воспитания всегда было и остается объектом пристального внимания общества», тем более сейчас, когда «многие привычные представления о семье стали переосмысливаться». Авторы попытались сформулировать «современные основы развития личности ребенка в семье и его воспитания», а также помочь родителям «осмыслить и скорректировать» существующие воспитательные практики. В РАО рассчитывают, что концепция станет основой для разработки методических материалов по проблемам личностного развития и семейного воспитания, а заодно наметит для психологов и педагогов ориентиры работы с родителями.

“Ъ” ознакомился с концепцией. «Никакие научные книги, дипломированные специалисты, никакие опытные бабушки или дедушки, иные мудрые советчики — никто не сможет точно и безошибочно подсказать родителю, как следует воспитывать именно его уникального ребенка»,— заявляют авторы и сами приводят целый ряд наставлений.

Задачей семейного воспитания, с их точки зрения, является осознание ребенком нескольких принципов: уникальности человека «как наивысшей общественной ценности», ценности семьи, здоровья, труда, культуры, а также «своей малой и большой Родины».

Прививать эти ценности детям родители должны «деятельно, а не декларативно», то есть собственным примером.

По мнению авторов, основная причина воспитательных ошибок — «восприятие родителями ребенка преимущественно как своей собственности, а не как автономной, уникальной личности». Среди ошибок они выделяют авторитарность родителей, манипулирование, непоследовательность в поведении, гиперопеку и жертвенность. Чтобы этого избежать, семья должна руководствоваться принципом «верховенства родительской любви», то есть принятия ребенка даже в моменты, когда его поступки огорчают, а увлечения и желания не совпадают с родительскими. При этом важно сформировать у ребенка понимание, что он «не центр семьи, но такой же важный член семейного коллектива, как и все остальные, включая тех, кто по разным причинам не принимает активного участия в обеспечении семьи».

В качестве объединяющих занятий авторы концепции предлагают совместный труд, выходы на природу, игры и творчество. Особое внимание уделено совместному чтению (в документе описан алгоритм чтения перед сном), а также путешествиям (предложены несколько идей по их организации).

27-страничный документ завершается рассуждениями о важности семейных традиций: их «деятельная поддержка и развитие — основа уважения и почитания старших».

Минпросвещения, в ведении которого находится воспитательная политика, сообщило “Ъ”, что пока не получило от РАО текст концепции. В министерстве добавили, что взаимодействуют с академией в вопросах организации образовательного процесса, «в том числе в части подготовки методических материалов для воспитательной работы».

Директор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, академик РАО Александр Савенков считает, что концепция — пример усилий, направленных на создание единой модели образования и воспитания — как семейного, так и школьного. По его словам, «некоторое время к теме воспитания относились попустительски», из-за чего задачи воспитания решались на уровне школ и не были под контролем государства. «Сейчас появилось желание и даже потребность этот контроль установить,— говорит господин Савенков.— Мы живем в одном государстве, у нас должны быть некоторые общие ориентиры и представления». Однако господин Савенков признает, что «в каждой семье все равно все будет идти индивидуально», в том числе потому, что государство не сможет проконтролировать процесс внутрисемейного воспитания. «Государство может влиять на мысли, которые транслируют родители детям, через создание общей системы ценностей, но подходы в каждой семье все равно будут индивидуальны»,— согласен врач-психиатр, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимир Соколов.

Господин Соколов напоминает, что исторически даже самые строгие общепринятые концепции воспитания, включая советские, «не действовали, пока дети до определенного возраста воспитывались в семье».

При этом концепция РАО, с его точки зрения, содержит «простые, понятные и рациональные принципы»: «Родителей предостерегают от патологических подходов к воспитанию, которые в семьях используются вовсе не с целью навредить, а, наоборот, из-за любви к ребенку и чрезмерного желания помогать и опекать». Господин Соколов считает, что документ будет понятен любому родителю без специального психологического образования и сможет призвать родителя к рефлексии на тему воспитания ребенка, а специалистам все эти постулаты и так известны.

Полина Ячменникова