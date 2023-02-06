План теплотрассы в светлое будущее

Минэкономики предлагает жестче регламентировать необходимость разработки инвестпрограмм в тепло- и водоснабжении, закрепив их обязательность в случаях, когда ресурсоснабжающая организация (РСО) является гарантирующей, реализует концессию или износ ее основных средств выше 50%. Одновременно с этим вводится целевое использование средств амортизации. Участники рынка и эксперты полагают, что это может усугубить проблемы убыточных РСО — вместо этого необходимы экономические стимулы для инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило законопроект, ужесточающий регулирование инвестиций в водо- и теплоснабжении. Сейчас, отмечает ведомство, в законе не закреплено прямой обязанности для РСО и регионов разрабатывать и утверждать инвестпрограммы — в результате, по данным Минэкономики, их имеют лишь 6% организаций в теплоснабжении, 4% в водоотведении и 2,5% — в водоснабжении. Проект вводит перечень ситуаций, когда наличие инвестпрограммы для поставщиков коммунальных ресурсов обязательно: в рамках реализации схем тепло- или водоснабжения, если у РСО есть статус гарантирующего поставщика, при реализации концессий или при накопленном износе основных средств свыше 50% (тогда реализация мероприятий без инвестпрограммы допускается лишь при чрезвычайных ситуациях или авариях). Будет усилен и контроль за реализацией инвестпрограмм. Необходимость в этом связана с планами по модернизации ЖКХ при значительном дефиците инвестиций в отрасль и высоком износе сетей (в водоснабжении — около 40%, а в теплоснабжении — около 30%).

Использование же учтенной в тарифах амортизации планируется сделать целевым — с закрытым перечнем возможных трат. По оценкам Минэкономики, сейчас около 50% амортизации не направляется на финансирование инвестпрограмм — по проекту же тратить эти средства можно будет на инвестпрограмму, возврат внешних инвестиций, ремонт основных средств с износом более 80% и ликвидацию аварий. С учетом рисков кассовых разрывов из-за долгов потребителей допускается направление до 10% амортизации на создание резерва на непредвиденные расходы.

Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения (РАВВ) Елена Довлатова полагает, что власти «пытаются зарегулировать» вопросы, которые этого не требуют — «практически все уважающие себя организации водоснабжения» утвердили инвестпрограммы, вопрос скорее в их качестве и исполнении, а использование амортизации и так регламентировано Налоговым кодексом и законодательством о бухучете. Полезнее, считает она, было бы продление ускоренной амортизации и льготы по налогу на имущество для новых объектов в первые годы. Замглавы ассоциации «Совет производителей энергии» Сергей Полянцев считает, что проект «не даст отрасли дополнительных источников возврата инвестиций и усилит административное давление» — отсутствие инвестпрограмм в основном объясняется отказом регионов от их утверждения из-за недоступности тарифов для потребителей. «Нужно повышать качество схем теплоснабжения, в которые обосновываются инвестмероприятия, создавать экономические стимулы для привлечения инвестиций в отрасль и снимать противоречия между отраслевым и жилищным законодательством, которые генерируют убытки»,— говорит он.

По словам главы практики инфраструктуры и ГЧП АО «Лучший выбор» Александра Долгова, сфера ЖКХ — одна из самых зарегулированных, но зачастую деятельность операторов непрозрачна, и изменения могут способствовать отображению инвестзадач. Как отмечает директор института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов, «без анализа причин низкого процента утвержденных программ новация может усугубить ситуацию в отрасли». Сейчас, поясняет он, около 40% предприятий в тепло- и водоснабжении убыточны — брать на себя обязательства в рамках инвестпрограммы, которые они рискуют не выполнить, проблематично, а введение целевого использования амортизации вряд ли поддержит инвестпривлекательность отрасли.

Евгения Крючкова