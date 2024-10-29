Ущерб из-под земли достали

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Таналык», обязав золотодобытчика рекультивировать участки земель в Баймакском районе. Как следует из материалов дела, в 2017–2021 годах компания обладала лицензией на разведку и добычу золотоносного песка. Проверка, проведенная прокуратурой республики, УФСБ и управлением Росприроднадзора в 2020 году, показала, что недропользователь нарушал природоохранное законодательство. Ранее суд обязал «Таналык» компенсировать причиненный вред почве в размере 605 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд обязал золотодобытчика рекультивировать землю после себя

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Суд обязал золотодобытчика рекультивировать землю после себя

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Золотодобывающая компания «Таналык» должна рекультивировать земельные участки в Баймакском районе. Соответствующее решение принял арбитражный суд Башкирии по иску Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора (штаб-квартира в Уфе).

«Таналык» в 2017 году получил лицензию на разведку и добычу золотоносного песка на Таналыкской россыпи на восточном склоне Южного Урала в долине реки Таналык. В 2020 году Росприроднадзор провел проверку с участием региональной прокуратуры и управления ФСБ. На пяти участках общей площадью 264 га кадастровой стоимостью 307,7 млн руб. были обнаружены оставленные компанией старые котлованы и отвалы. В 2021 году срок лицензии на золотодобычу истек, однако плодородный слой компания не восстановила. Росприроднадзор предостерегал недропользователя о недопустимости нарушения обязательных требований, возражения на это от «Таналык» не поступало.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Таналык» зарегистрировано в Москве в 2017 году, принадлежит Константину Хамуляку. В 2021 году убыток составил 4,3 млн руб. при выручке 8,9 млн руб. С 2022 компания не публикует финансовые показатели.

В июне этого года управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском, в котором просило обязать золотодобытчика в течение полугода подготовить проект рекультивации, а в течение года — выполнить работы по восстановлению земель.

Удовлетворяя иск, суд учел материалы межведомственной проверки.

Доводы ответчика в решении суда не указаны.

В управлении Росприроднадзора не исключают, что «Таналык» попытается уклониться от исполнения решения суда, и готовы совместно с республиканской прокуратурой инициировать иск о привлечении владельцев компании к субсидиарной ответственности, сообщили «Ъ-Уфа» в ведомстве.

Ранее арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление Росприроднадзора о взыскании с «Таналык» в бюджет Баймакского района 605 млн руб. за причиненный вред почве на площади 4,8 га.

Связаться с компанией «Таналык» не удалось.

«В целом это разумный подход со стороны ведомства, так как привлечение к субсидиарной ответственности в случае отказа компании выполнить требования о рекультивации становится единственным способом фактически обязать ее устранить экологический ущерб. В данном случае это особенно важно, так как „Таналык“ не публикует финансовые показатели, что может свидетельствовать о возможной неплатежеспособности или попытках избежать выполнения требуемых законом обязательств»,— полагает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев.

Компания может попытать оспорить факт нанесения значительного экологического ущерба, однако перспективы для этого, по мнению эксперта, низки.

Руководитель «Центра правопорядка в Москве и Московской области» Александр Хаминский придерживается другого мнения.

«Требования по рекультивации земель заявлены к обществу с ограниченной ответственностью. В соответствии с гражданским законодательством, участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Исключением из этого правила может быть только случай банкротства общества по вине контролирующих лиц, который предусматривает порядок привлечения к субсидиарной ответственности. То есть в данном случае Росприроднадзор явно преувеличил свои возможности»,— полагает господин Хаминский.

При этом юрист отмечает, что для защиты интересов государства существуют и иные виды ответственности: «В частности, в уголовном законе предусмотрена ответственность за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Наталья Балыкова