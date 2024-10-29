В гордуме Екатеринбурга раскритиковали Солнечный за отсутствие парковок

Депутаты Екатеринбургской городской думы на заседании рабочей группы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения затронули проблемы с парковочными местами в микрорайоне Солнечный. Причиной для обсуждения стало поступившее в рабочую группу обращение от детской больницы №8 о том, что парковка возле учреждения регулярно оказывается занятой. По заявлению депутата от КПРФ Виктории Ивачевой, сейчас в микрорайоне не хватает 14 многоуровневых парковок, заявленных в плане застройки.

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Как сообщил юрист и представитель жителей микрорайона Руслан Камалетдинов, часть парковок в Солнечном являются платными и ограждены шлагбаумами, что является неудобным для жителей. По его словам, прокуратура по результатам проверки планирует обратиться в суд с иском об изъятии земельных участков, на которых находятся парковки. Госпожа Ивачева отметила, что в микрорайоне «происходят физические столкновения», в частности, жители ломают шлагбаумы на въезде на платные парковки, а неправильно припаркованным автомобилям прокалывают колеса. По ее словам, все проблемы с парковками в районе — «дело рук одной частной компании».

В Солнечном на данный момент насчитывается 4,7 тыс. парковочных мест, но бесплатными являются лишь 1,4 тыс., отметил господин Камалетдинов. При этом, как сообщила депутат думы от «Единой России» Елена Бондаренко, многие жители не пользуются частью парковочных мест, поскольку добираться до них пешком необходимо в другой конец квартала.

Руслан Камалетдинов предложил в дальнейшем поставить на обсуждение вопрос о демонтаже шлагбаумов. Госпожа Бондаренко подчеркнула, что для решения этого вопроса необходимо собрать отдельное заседание рабочей группы, пригласив на него застройщика и управляющую компанию.

По результатам обсуждения вопроса было принято решение обратиться в правительство Свердловской области за помощью с решением вопроса о предоставлении детской больнице в Солнечном дополнительного финансирования для покрытия расходов на платные парковочные места.

Напомним, в начале октября вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов на панельной дискуссии в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild раскритиковал текущего застройщика «Эталон». В 2022 году девелопер Forum Group продал ему компанию, которая застраивает микрорайон Солнечный. По словам замглавы города, после смены собственника отношение к району поменялось в худшую сторону, в частности, это заметно по дорогам микрорайона.

Анна Капустина