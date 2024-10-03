Вице-мэр Галямов раскритиковал подход «Эталона» к застройке Солнечного

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов раскритиковал федерального застройщика «Эталон», который занимается строительством микрорайона Солнечный в уральской столице. Напомним, в 2022 году девелоперская компания «Форум-групп» продала компанию, которая застраивает микрорайон Солнечный, федеральной компании «Эталон».

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Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Рустам Галямов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как заявил господин Галямов, после смены собственника отношение к развитию микрорайона поменялось не в лучшую сторону. «Не знаю, есть ли здесь представители компании „Эталон“, к своему стыду я даже не знаю, кто руководитель этой компании в нашем регионе, и это очень плохо, это говорит об отношении этих людей к своему делу. Например, в Солнечном есть дорога и можно посмотреть на нее до и после, как „Эталон“ зашел. Это говорит про отношение людей к своему проекту. С точки зрения личностного отношения к проекту, к конкретному дому, кварталу, это очень много значит»,– заявил господин Галямов на панельной дискуссии в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild.

Он вспомнил, что когда мастер-девелопером микрорайона была компания «Форум-групп», то в развитие микрорайона принимали участие многие застройщики и отношение было иным. «Все, кто бы туда не приезжал, а возим мы туда много делегаций, много губернаторов из других регионов туда приезжают, они смотрят и перенимают опыт по таким проектам. И все сейчас говорят одно и тоже: к сожалению, на сегодня, отношение к этому проекту поменялось. Личное отношение конкретного девелопера очень много значит»,– резюмировал Рустам Галямов.