Вице-мэр Галямов раскритиковал подход «Эталона» к застройке Солнечного
Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов раскритиковал федерального застройщика «Эталон», который занимается строительством микрорайона Солнечный в уральской столице. Напомним, в 2022 году девелоперская компания «Форум-групп» продала компанию, которая застраивает микрорайон Солнечный, федеральной компании «Эталон».
Рустам Галямов
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Как заявил господин Галямов, после смены собственника отношение к развитию микрорайона поменялось не в лучшую сторону. «Не знаю, есть ли здесь представители компании „Эталон“, к своему стыду я даже не знаю, кто руководитель этой компании в нашем регионе, и это очень плохо, это говорит об отношении этих людей к своему делу. Например, в Солнечном есть дорога и можно посмотреть на нее до и после, как „Эталон“ зашел. Это говорит про отношение людей к своему проекту. С точки зрения личностного отношения к проекту, к конкретному дому, кварталу, это очень много значит»,– заявил господин Галямов на панельной дискуссии в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild.
Он вспомнил, что когда мастер-девелопером микрорайона была компания «Форум-групп», то в развитие микрорайона принимали участие многие застройщики и отношение было иным. «Все, кто бы туда не приезжал, а возим мы туда много делегаций, много губернаторов из других регионов туда приезжают, они смотрят и перенимают опыт по таким проектам. И все сейчас говорят одно и тоже: к сожалению, на сегодня, отношение к этому проекту поменялось. Личное отношение конкретного девелопера очень много значит»,– резюмировал Рустам Галямов.
Солнечный является одним из самых масштабных проектов комплексного освоения территории на Урале и самым молодым районом Екатеринбурга, он располагается в границах ул. Лучистая – Чемпионов – ЕКАД. Общая площадь района и планируемой застройки составляет 345 Га. Генеральным застройщиком до 2022 года являлась уральская компания Forum Group, разработкой концепции также занималось голландское бюро LEVS. В районе проживают около 16 тыс. человек.