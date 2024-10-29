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Коммерсантъ FM
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Путин пообещал устранить неравенство в зарплатах бюджетников в разных регионах

Путин рассказал о новой системе оплаты труда бюджетников в 2025 году

Правительство России в следующем году отработает новую модель оплаты труда бюджетников, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, нынешняя ситуация несправедлива — зарплаты бюджетников сильно отличаются в разных регионах. Президент уточнил, что речь идет о сферах здравоохранения, соцобеспечения, образования, культуры и науки.

Слева направо: Михаил Шмаков, Владимир Путин и Сергей Черногаев на съезде Федерации независимых профсоюзов России

Слева направо: Михаил Шмаков, Владимир Путин и Сергей Черногаев на съезде Федерации независимых профсоюзов России

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Слева направо: Михаил Шмаков, Владимир Путин и Сергей Черногаев на съезде Федерации независимых профсоюзов России

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сначала мы отработаем ее (новую модель.— "Ъ") в рамках пилотных проектов в субъектах федерации. А затем перед правительством стоит сложная и финансово емкая задача. Надо, чтобы это было всем понятно — это очень сложная задача»,— сказал Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России (цитата по сайту Кремля).

Он добавил, что с 2027 года планируется перевести зарплаты всех бюджетников страны на отраслевые системы. Эти системы должны будут не только добиться роста доходов, но и устранить любое неравенство в зарплатах бюджетников в разных регионах.

В конце сентября правительство внесло проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на рассмотрение в Госдуму. Зарплаты бюджетников в 2024 году могут повысить более чем на 13%. Речь идет о врачах, медработниках, учителях, преподавателях вузов, ученых, соцработниках, упомянутых в майских указах президента.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Бизнес настроился на рост зарплат».

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