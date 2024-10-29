Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Солдат по осени считают

Россия и КНДР укрепляют стратегическое партнерство, игнорируя угрозы Сеула и Запада

Москву во второй раз за последние полтора месяца посещает глава МИД КНДР Цой Цон Хи. О вылете в Россию возглавляемой ею северокорейской делегации сообщили во вторник информационное агентство ЦТАК и российское посольство в Пхеньяне. Дальнейшая активизация политико-дипломатических контактов РФ и КНДР проходит на фоне обвинений со стороны Южной Кореи, США, НАТО и ЕС в переброске северокорейских воинских подразделений в Курскую область России и угроз Вашингтона не вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если северокорейские солдаты примут участие в боевых действиях против ВСУ.

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О том, что северокорейская делегация во главе с министром иностранных дел Цой Цон Хи вылетела с официальным визитом в Россию, агентство ЦТАК уведомило общественность одной строкой во вторник утром. Тогда же о поездке главы внешнеполитического ведомства КНДР в РФ сообщило в соцсетях и российское посольство в этой стране, отметив: «Визит проходит в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами наших стран в ходе июньского саммита 2024 года». Дипмиссия также поделилась фотографией посла Александра Мацегоры, провожающего госпожу Цой в аэропорту Пхеньяна с пожеланиями «плодотворной поездки и хороших впечатлений».

За «стратегическим диалогом» между РФ и КНДР с тревогой наблюдают на Западе и в Южной Корее.

Вскоре после ратификации российской Госдумой 24 октября Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, предполагающего военную помощь в случае нападения на одну из сторон, в Сеуле заявили, что Пхеньян начал переброску своих военных в Курскую область России. О том же сообщили и в Киеве, который выступил инициатором проведения 30 октября заседания Совбеза ООН по вопросу предполагаемой отправки северокорейских войск в Россию. Инициативу поддержали постоянные и непостоянные члены Совбеза: США, Франция, Великобритания, Япония, Южная Корея, Словения и Мальта.

На этой же неделе тему прокомментировали в НАТО и ЕС. «Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей представляет угрозу как для индо-тихоокеанской, так и для евроатлантической безопасности»,— заявил 28 октября генсек НАТО Марк Рютте после переговоров с членами южнокорейской делегации. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обсудившая тему в телефонном разговоре с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем, назвала отправку северокорейских войск «критической проблемой, которая усугубляет и без того затянувшуюся войну на Украине».

В Пентагоне же перешли от обвинений к угрозам. Как заявила в понедельник представитель этого американского ведомства Сабрина Сингх, Вашингтон не будет вводить новые ограничения на использование Киевом американского оружия, если КНДР вступит в войну с Москвой против Киева.

По данным, которые приводят Сеул, Вашингтон и Киев, в общей сложности Пхеньян планирует направить на восток России для обучения и дальнейшего участия в боевых действиях свыше 10,9 тыс. военнослужащих.

По оценкам Южной Кореи, все они должны оказаться на российской территории уже к декабрю, при этом более 3 тыс. уже находятся на месте и проходят подготовку. Взамен Пхеньян, по утверждениям Сеула, получает от Москвы технологическую поддержку для своего спутникового проекта.

Примечательно, что на днях южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило: Сеул рассматривает возможность отправки своих военных наблюдателей на Украину для оказания помощи в допросе северокорейских военнопленных, если они будут захвачены. Национальная разведывательная служба страны отказалась комментировать эти сообщения, а представитель Министерства обороны Республики Корея заявил лишь, что «правительство проведет необходимые исследования и примет необходимые меры». Не исключено, что этот вопрос будет детально обсуждаться в ходе визита на этой неделе в Киев делегации Южной Кореи с целью обмена информацией об отправке войск КНДР в Россию и обсуждения форм сотрудничества.

Во вторник президенты Украины и Южной Кореи Владимир Зеленский и Юн Сок Ёль поговорили по телефону и, как заявили в офисе южнокорейского лидера, «самым решительным образом осудили незаконное военное сотрудничество Северной Кореи и России, включая поставки оружия и развертывание войск». Сообщалось, что президент Зеленский решил в ближайшее время направить в Южную Корею спецпосланника для проведения «стратегических консультаций».

Что касается России и КНДР, то в обеих странах не опровергают планы переброски в РФ северокорейских войск.

В минувший четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что это дело Москвы — как выполнять договор о партнерстве с Пхеньяном. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи (ст. 4 Договора о стратегическом партнерстве КНДР и России, в которой записана возможность оказания военной помощи в случае нападения.— “Ъ”)»,— сказал российский лидер, отвечая на вопрос о возможной переброске северокорейских солдат.

А замглавы МИД КНДР по делам РФ, отвечая на вопрос корреспондента ЦТАК об отправке северокорейских военнослужащих в Россию, подчеркнул: «Если случилось такое дело, о котором шумят сейчас международные СМИ, то, по-моему, это является действием, соответствующим нормам международного права».

Потенциальное развертывание северокорейских войск в России широко обсуждается экспертами. Одни сочли, что трудности оперативного управления, языковой барьер и различия в военной практике снижают их боевую эффективность.

С другой стороны, в опубликованном в конце прошлой недели Институтом Китая и современной Азии РАН кратком анализе состояния северокорейских вооруженных сил отмечается: хотя, как и большинство армий мира, армия КНДР не имеет опыта участия в современном вооруженном конфликте, важнейшими компонентами военной мощи страны являются ее «многолетняя морально-психологическая готовность к ведению войны, высокая мобилизационная мощь и чрезвычайно высокий моральный дух, который в условиях военного конфликта сможет сыграть решающую роль».

Пхеньян и Сеул грозят уничтожить друг друга

«Уровень дисциплины и скорости исполнения приказов в армии КНДР существенно выше, чем в большинстве армий мира, не говоря о вооруженных силах Республики Корея. Мобилизационный дух и ощущение постоянной опасности вторжения вражеских сил делают северокорейскую армию во много раз сильнее. Фактически миллион человек с малых лет находятся в постоянном томительном ожидании начала войны»,— отмечают российские эксперты.

Наталия Портякова

Фотогалерея

Кадры и события СВО за октябрь 2024 года

Предыдущая фотография
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции

Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Фрагменты военной техники в поселке Пески на селидовском направлении СВО

Фрагменты военной техники в поселке Пески на селидовском направлении СВО

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные Силы РФ взяли под контроль город Селидово в ДНР (скриншот видео)

Вооруженные Силы РФ взяли под контроль город Селидово в ДНР (скриншот видео)

Фото: РИА Новости

Канадские флаги и экипировка группы иностранных диверсантов, которая пыталась проникнуть в Брянскую область. Российские силовики пресекли попытку диверсионной группы перейти границу в Брянской области. Четверых боевиков уничтожили, по остаткам ДРГ ударили артиллерией

Канадские флаги и экипировка группы иностранных диверсантов, которая пыталась проникнуть в Брянскую область. Российские силовики пресекли попытку диверсионной группы перейти границу в Брянской области. Четверых боевиков уничтожили, по остаткам ДРГ ударили артиллерией

Фото: РИА Новости

Военнослужащий 150-й гвардейской мотострелковой дивизии у танка Т-90 во время боевой работы на Кураховском направлении в ДНР

Военнослужащий 150-й гвардейской мотострелковой дивизии у танка Т-90 во время боевой работы на Кураховском направлении в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Боевая подготовка операторов ПТРК «Фагот» противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР

Боевая подготовка операторов ПТРК «Фагот» противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заряжание РСЗО «Ураган» бойцами Центрального военного округа ВС РФ на Авдеевском направлении

Заряжание РСЗО «Ураган» бойцами Центрального военного округа ВС РФ на Авдеевском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 Центрального военного округа во время боевой подготовки в зоне СВО

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 Центрального военного округа во время боевой подготовки в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении

Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащий специального инженерно-саперного отряда имени генерала Д.М. Карбышева в зоне действия Южной группировки войск

Военнослужащий специального инженерно-саперного отряда имени генерала Д.М. Карбышева в зоне действия Южной группировки войск

Фото: Александр Река / ТАСС

Копия Знамени Победы и флаг России на одном из зданий Угледара после занятия города ВС РФ

Копия Знамени Победы и флаг России на одном из зданий Угледара после занятия города ВС РФ

Фото: РИА Новости

Танк Т-72 Центрального военного округа стреляет по позициям ВСУ на Покровском направлении

Танк Т-72 Центрального военного округа стреляет по позициям ВСУ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб. &lt;br>На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР)

СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб.
На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине &lt;br>На фото: танки M1A1 Abrams

Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине
На фото: танки M1A1 Abrams

Фото: Christian Carrillo / DVIDS

Восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов &lt;br>На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске

С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов
На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой

После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли &lt;br>На фото: последствия обстрела города Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли
На фото: последствия обстрела города Шебекино

Фото: @vvgladkov

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

Правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

Фото: Правительство ЛНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте после атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте после атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Фото: @muratkumpilov

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон» &lt;br>На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»
На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Annabelle Gordon

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб. &lt;br>На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.
На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту

Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин  /  купить фото

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Фото: France 24

Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

Новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны&lt;br> На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

Президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 32

Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Фрагменты военной техники в поселке Пески на селидовском направлении СВО

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные Силы РФ взяли под контроль город Селидово в ДНР (скриншот видео)

Фото: РИА Новости

Канадские флаги и экипировка группы иностранных диверсантов, которая пыталась проникнуть в Брянскую область. Российские силовики пресекли попытку диверсионной группы перейти границу в Брянской области. Четверых боевиков уничтожили, по остаткам ДРГ ударили артиллерией

Фото: РИА Новости

Военнослужащий 150-й гвардейской мотострелковой дивизии у танка Т-90 во время боевой работы на Кураховском направлении в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Боевая подготовка операторов ПТРК «Фагот» противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заряжание РСЗО «Ураган» бойцами Центрального военного округа ВС РФ на Авдеевском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 Центрального военного округа во время боевой подготовки в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащий специального инженерно-саперного отряда имени генерала Д.М. Карбышева в зоне действия Южной группировки войск

Фото: Александр Река / ТАСС

Копия Знамени Победы и флаг России на одном из зданий Угледара после занятия города ВС РФ

Фото: РИА Новости

Танк Т-72 Центрального военного округа стреляет по позициям ВСУ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб.
На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине
На фото: танки M1A1 Abrams

Фото: Christian Carrillo / DVIDS

Восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов
На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли
На фото: последствия обстрела города Шебекино

Фото: @vvgladkov

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

Фото: Правительство ЛНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте после атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Фото: @muratkumpilov

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»
На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Annabelle Gordon

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.
На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту

Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин  /  купить фото

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Фото: France 24

Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

Новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

Президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...