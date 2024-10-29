Солдат по осени считают

Москву во второй раз за последние полтора месяца посещает глава МИД КНДР Цой Цон Хи. О вылете в Россию возглавляемой ею северокорейской делегации сообщили во вторник информационное агентство ЦТАК и российское посольство в Пхеньяне. Дальнейшая активизация политико-дипломатических контактов РФ и КНДР проходит на фоне обвинений со стороны Южной Кореи, США, НАТО и ЕС в переброске северокорейских воинских подразделений в Курскую область России и угроз Вашингтона не вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если северокорейские солдаты примут участие в боевых действиях против ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О том, что северокорейская делегация во главе с министром иностранных дел Цой Цон Хи вылетела с официальным визитом в Россию, агентство ЦТАК уведомило общественность одной строкой во вторник утром. Тогда же о поездке главы внешнеполитического ведомства КНДР в РФ сообщило в соцсетях и российское посольство в этой стране, отметив: «Визит проходит в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами наших стран в ходе июньского саммита 2024 года». Дипмиссия также поделилась фотографией посла Александра Мацегоры, провожающего госпожу Цой в аэропорту Пхеньяна с пожеланиями «плодотворной поездки и хороших впечатлений».

За «стратегическим диалогом» между РФ и КНДР с тревогой наблюдают на Западе и в Южной Корее.

Вскоре после ратификации российской Госдумой 24 октября Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, предполагающего военную помощь в случае нападения на одну из сторон, в Сеуле заявили, что Пхеньян начал переброску своих военных в Курскую область России. О том же сообщили и в Киеве, который выступил инициатором проведения 30 октября заседания Совбеза ООН по вопросу предполагаемой отправки северокорейских войск в Россию. Инициативу поддержали постоянные и непостоянные члены Совбеза: США, Франция, Великобритания, Япония, Южная Корея, Словения и Мальта.

На этой же неделе тему прокомментировали в НАТО и ЕС. «Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей представляет угрозу как для индо-тихоокеанской, так и для евроатлантической безопасности»,— заявил 28 октября генсек НАТО Марк Рютте после переговоров с членами южнокорейской делегации. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обсудившая тему в телефонном разговоре с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем, назвала отправку северокорейских войск «критической проблемой, которая усугубляет и без того затянувшуюся войну на Украине».

В Пентагоне же перешли от обвинений к угрозам. Как заявила в понедельник представитель этого американского ведомства Сабрина Сингх, Вашингтон не будет вводить новые ограничения на использование Киевом американского оружия, если КНДР вступит в войну с Москвой против Киева.

По данным, которые приводят Сеул, Вашингтон и Киев, в общей сложности Пхеньян планирует направить на восток России для обучения и дальнейшего участия в боевых действиях свыше 10,9 тыс. военнослужащих.

По оценкам Южной Кореи, все они должны оказаться на российской территории уже к декабрю, при этом более 3 тыс. уже находятся на месте и проходят подготовку. Взамен Пхеньян, по утверждениям Сеула, получает от Москвы технологическую поддержку для своего спутникового проекта.

Примечательно, что на днях южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило: Сеул рассматривает возможность отправки своих военных наблюдателей на Украину для оказания помощи в допросе северокорейских военнопленных, если они будут захвачены. Национальная разведывательная служба страны отказалась комментировать эти сообщения, а представитель Министерства обороны Республики Корея заявил лишь, что «правительство проведет необходимые исследования и примет необходимые меры». Не исключено, что этот вопрос будет детально обсуждаться в ходе визита на этой неделе в Киев делегации Южной Кореи с целью обмена информацией об отправке войск КНДР в Россию и обсуждения форм сотрудничества.

Во вторник президенты Украины и Южной Кореи Владимир Зеленский и Юн Сок Ёль поговорили по телефону и, как заявили в офисе южнокорейского лидера, «самым решительным образом осудили незаконное военное сотрудничество Северной Кореи и России, включая поставки оружия и развертывание войск». Сообщалось, что президент Зеленский решил в ближайшее время направить в Южную Корею спецпосланника для проведения «стратегических консультаций».

Что касается России и КНДР, то в обеих странах не опровергают планы переброски в РФ северокорейских войск.

В минувший четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что это дело Москвы — как выполнять договор о партнерстве с Пхеньяном. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи (ст. 4 Договора о стратегическом партнерстве КНДР и России, в которой записана возможность оказания военной помощи в случае нападения.— “Ъ”)»,— сказал российский лидер, отвечая на вопрос о возможной переброске северокорейских солдат.

А замглавы МИД КНДР по делам РФ, отвечая на вопрос корреспондента ЦТАК об отправке северокорейских военнослужащих в Россию, подчеркнул: «Если случилось такое дело, о котором шумят сейчас международные СМИ, то, по-моему, это является действием, соответствующим нормам международного права».

Потенциальное развертывание северокорейских войск в России широко обсуждается экспертами. Одни сочли, что трудности оперативного управления, языковой барьер и различия в военной практике снижают их боевую эффективность.

С другой стороны, в опубликованном в конце прошлой недели Институтом Китая и современной Азии РАН кратком анализе состояния северокорейских вооруженных сил отмечается: хотя, как и большинство армий мира, армия КНДР не имеет опыта участия в современном вооруженном конфликте, важнейшими компонентами военной мощи страны являются ее «многолетняя морально-психологическая готовность к ведению войны, высокая мобилизационная мощь и чрезвычайно высокий моральный дух, который в условиях военного конфликта сможет сыграть решающую роль».

«Уровень дисциплины и скорости исполнения приказов в армии КНДР существенно выше, чем в большинстве армий мира, не говоря о вооруженных силах Республики Корея. Мобилизационный дух и ощущение постоянной опасности вторжения вражеских сил делают северокорейскую армию во много раз сильнее. Фактически миллион человек с малых лет находятся в постоянном томительном ожидании начала войны»,— отмечают российские эксперты.

Наталия Портякова