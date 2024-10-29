Михаила Шмакова избрали президентом ФНПР
Внеочередной съезд Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) избрал Михаила Шмакова на должность президента организации. До этого он 30 лет был председателем ФНПР.
Михаил Шмаков (слева) и Владимир Путин на внеочередном съезде ФНПР
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Наш корабль идет уверенным курсом, и мы, как команда корабля, обязуемся никогда не посадить его на мель»,— прокомментировал свое избрание Михаил Шмаков. Его слова приводит пресс-служба ФНПР.
Председателем Федерации избран Сергей Черногаев, который ранее занимал должность зампреда. Заместителями председателя ФНПР назначены Андрей Исаев, Давид Кришталь, Нина Кузьмина, Евгений Макаров, Сергей Некрасов, Андрей Титов, Ирина Федюшкина и Александр Шершуков.
На съезде присутствовал Владимир Путин. Он отметил, что ФНПР охватывает более 130 тыс. организаций и почти 20 млн человек.