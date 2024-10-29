Михаила Шмакова избрали президентом ФНПР

Внеочередной съезд Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) избрал Михаила Шмакова на должность президента организации. До этого он 30 лет был председателем ФНПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Шмаков (слева) и Владимир Путин на внеочередном съезде ФНПР

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Михаил Шмаков (слева) и Владимир Путин на внеочередном съезде ФНПР

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наш корабль идет уверенным курсом, и мы, как команда корабля, обязуемся никогда не посадить его на мель»,— прокомментировал свое избрание Михаил Шмаков. Его слова приводит пресс-служба ФНПР.

Председателем Федерации избран Сергей Черногаев, который ранее занимал должность зампреда. Заместителями председателя ФНПР назначены Андрей Исаев, Давид Кришталь, Нина Кузьмина, Евгений Макаров, Сергей Некрасов, Андрей Титов, Ирина Федюшкина и Александр Шершуков.

На съезде присутствовал Владимир Путин. Он отметил, что ФНПР охватывает более 130 тыс. организаций и почти 20 млн человек.