Пусть меня научат

В 2024 году на российском рынке труда растет число стажировок и других программ для молодых специалистов, следует из опросов работодателей. Этот рост отражает стремление компаний решить проблемы с наймом квалифицированных кадров на дефицитном рынке труда. Большинство стажировок являются оплачиваемыми — медианное значение выплаты, которую получают стажеры, составляет 50–60 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На фоне дефицита специалистов российские компании наращивают число стажировок и так называемых лидерских программ для молодежи и подростков, следует из обзора компании Future Today. В его основе — данные от 131 компании из разных отраслей экономики РФ. Как выяснилось, в 2024 году число доступных для молодых соискателей стажировок выросло на 11% — чаще всего компании предлагают им именно такой формат знакомства с компанией (92% всех программ).

Поясним, что при стажировке кандидаты приглашаются на начальные позиции, а после ее завершения некоторые стажеры получают возможность зачисления в штат — часто это предусматривает частичную занятость и возможность совмещения с учебой. Практика (когда студенты приглашаются в компанию для короткого погружения в рабочие процессы — обычно она является частью учебного плана) и лидерские программы (кандидаты приходят на начальные позиции с фокусом на обучение и развитие и перспективой быстрого роста до менеджерской позиции) менее популярны — их применяют 23% опрошенных предприятий (сумма программ превышает 100%, поскольку часть компаний применяет несколько их видов).

Большая часть (62%) стажировок по длительности не превышает полугода. Лидерские программы, напротив, чаще более длительны.

При этом стажировки чаще стартуют летом, будучи привязанными к циклу учебы студентов и школьников, а лидерские программы, ориентированные в большей степени на магистров, могут начинаться в любое время года. Чаще всего число рабочих часов при стажировке составляет 20–40 часов в неделю, в большинстве случаев компании готовы предложить стажерам гибкую занятость. С точки зрения рабочих форматов доминирует гибридный — на него приходится 60% всех стажировок. Полностью удаленный формат программ весьма редок (2% компаний).

Из опроса следует, что в большинстве случаев (77%) компании предлагают молодым россиянам оплачиваемые стажировки — медианное значение выплаты, на которую могут претендовать стажеры, составляет 50–60 тыс. руб. в месяц. Максимально сумма может достигать 120–130 тыс. руб., однако такой уровень дохода предлагают только 2% программ.

Как отмечает операционный директор консалтинговой компании Ward Howell Ирина Шимина, важность стажировок как одного из инструментов реализации долгосрочной HR-стратегии для компаний растет.

«Раньше был запрос на то, чтобы в пиковые нагрузки цикла внутри компании закрыть какие-то потребности, найти дополнительные руки, которые помогут поддержать бизнес-процессы за не очень большие деньги. Сейчас программы стажировок гораздо больше стали сфокусированы на том, чтобы построить долгосрочные отношения с будущим молодым сотрудником, вырастить его в полноценного профессионала и члена команды»,— отмечает она.

Впрочем, говорит партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов, в то время как крупный бизнес готов привлекать молодых специалистов по целевым программам, малые и средние предприятия «психологически» не готовы взаимодействовать с недавними выпускниками. «Владельцы таких компаний не готовы мириться с зарплатными запросами молодых специалистов: недавние выпускники могут претендовать на зарплату 100 тыс. руб., в то время как опытные специалисты будут просить лишь на 20–50% больше»,— отмечает эксперт.

Анастасия Мануйлова