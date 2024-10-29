Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свердловский облсуд признал законным заочный арест челябинского экс-губернатора

Свердловский областной суд признал законным заочный арест бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. 7 октября Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя и заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу экс-губернатора. Как сообщили в пресс-службе суда, он с 2017 года находится в международном розыске.

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Юревич будет помещен под стражу на два месяца в случае его задержания на территории РФ, либо с момента пересечения границы РФ в случае его экстрадиции»,— сказано в сообщении.

Михаилу Юревичу предъявлено новое обвинение, включая ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 33 (подстрекательство), ч. 2 ст. 128.1 (клевета), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия).

По данным «Ъ-Южный Урал», следствие считает, что бывший губернатор получил взятки на общую сумму 26 млн руб. от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, который в 2014 году осужден на семь лет за взятки в размере 70 млн руб. По версии силовиков, экс-губернатор подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина.

8 мая Центральный райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче имущества «Макфы» государству. Ответчиками по делу выступало более 30 юрлиц и десять физлиц, в том числе хлебокомбинат «Смак» (Екатеринбург). По словам адвоката одного из ответчиков, сумма иска составила 46 млрд руб. Генпрокуратура утверждала, что «Макфа» имеет коррупционное происхождение, потому что ее бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов власти.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...