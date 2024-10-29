Свердловский облсуд признал законным заочный арест челябинского экс-губернатора

Свердловский областной суд признал законным заочный арест бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. 7 октября Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя и заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу экс-губернатора. Как сообщили в пресс-службе суда, он с 2017 года находится в международном розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Юревич будет помещен под стражу на два месяца в случае его задержания на территории РФ, либо с момента пересечения границы РФ в случае его экстрадиции»,— сказано в сообщении.

Михаилу Юревичу предъявлено новое обвинение, включая ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 33 (подстрекательство), ч. 2 ст. 128.1 (клевета), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия).

По данным «Ъ-Южный Урал», следствие считает, что бывший губернатор получил взятки на общую сумму 26 млн руб. от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, который в 2014 году осужден на семь лет за взятки в размере 70 млн руб. По версии силовиков, экс-губернатор подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина.

8 мая Центральный райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче имущества «Макфы» государству. Ответчиками по делу выступало более 30 юрлиц и десять физлиц, в том числе хлебокомбинат «Смак» (Екатеринбург). По словам адвоката одного из ответчиков, сумма иска составила 46 млрд руб. Генпрокуратура утверждала, что «Макфа» имеет коррупционное происхождение, потому что ее бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов власти.

Полина Хабарова