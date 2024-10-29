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Полицейские обнаружили у сочинки более 700 доз метадона и мефедрона

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Сочи задержали 36-летнюю женщину, у которой обнаружили более 700 доз опасных наркотиков. Операция прошла в Хостинском районе, где полицейские изъяли значительное количество синтетических веществ, сообщает пресс-служба полиции города.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

В ходе оперативной работы сотрудники УВД по Сочи задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. На момент задержания на улице в Хостинском районе полицейские нашли у нее 14 свертков, тщательно обмотанных изолентой. Дальнейшие обыски в квартире задержанной позволили обнаружить еще 36 свертков, пакет с кристаллическим веществом, а также весы и упаковочный материал.

Общая масса изъятых наркотиков составила более 217 граммов (более 700 доз). В отношении задержанной возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в особо крупном размере). Местной жительнице грозит пожизненное заключение.

Мария Удовик

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