Полицейские обнаружили у сочинки более 700 доз метадона и мефедрона

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Сочи задержали 36-летнюю женщину, у которой обнаружили более 700 доз опасных наркотиков. Операция прошла в Хостинском районе, где полицейские изъяли значительное количество синтетических веществ, сообщает пресс-служба полиции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В ходе оперативной работы сотрудники УВД по Сочи задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. На момент задержания на улице в Хостинском районе полицейские нашли у нее 14 свертков, тщательно обмотанных изолентой. Дальнейшие обыски в квартире задержанной позволили обнаружить еще 36 свертков, пакет с кристаллическим веществом, а также весы и упаковочный материал.

Общая масса изъятых наркотиков составила более 217 граммов (более 700 доз). В отношении задержанной возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в особо крупном размере). Местной жительнице грозит пожизненное заключение.

Мария Удовик