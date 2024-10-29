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Мизулина рассказала о камерах в туалетах ярославской школы

В Ярославле в школе №4 установили камеры видеонаблюдения в туалетных комнатах. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Фото: Екатерина Мизулина, tg

Фото: Екатерина Мизулина, tg

«В моей родной школе города Ярославля тоже появились камеры в туалетах для мальчиков. Причем направлены они именно на ту зону, где нет кабинок, либо внутрь самих кабинок»,— написала госпожа Мизулина и прикрепила сообщение, поступившее ей.

Ранее Мизулина сообщала об аналогичных ситуациях в школах других регионов. Например, после поста камеры демонтировали в туалетах в самарском лицее «Технический».

Кроме того, Екатерина Мизулина анонсировала встречу с молодежью в Ярославле: «А вообще в школе красиво. Мне прислали целый видеообзор. Приятно было посмотреть. Как раз собиралась заехать, когда буду проводить встречу с молодежью в городе».

Алла Чижова

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