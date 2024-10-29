Букмекеры оценили шансы «Ак Барс» в матче с «Металлургом» с коэффициентом 2.15

Букмекерские конторы оценили шансы хоккейного клуба «Ак Барс» победить в матче против «Металлурга» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Коэффициент на победу казанской команды составил 2,15.

Шансы «Металлурга» оценивают с коэффициентом около 2,92. Фаворитом матча букмекерские конторы считают «Ак Барс».

Игра между хоккейными клубами пройдет сегодня в 19:30 на «Татнефть-Арене» в Казани. Это будет четвертый раз, когда «Ак Барс» и «Металлург» встретятся в сезоне КХЛ.

Диана Соловьёва