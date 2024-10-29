Средняя стоимость ОСАГО за 9 месяцев снизилась на 4,2%

За январь—сентябрь средняя стоимость полиса ОСАГО опустилась на 4,2% в годовом выражении, до 7215 руб., подсчитали аналитики созданного Мосбиржей маркетплейса «Финуслуги» (пресс-релиз есть у «Ъ»). Годом ранее полис ОСАГО стоил 7532 руб. Самая высокая средняя стоимость полиса ОСАГО — у автовладельцев из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Страховой полис ОСАГО

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Страховой полис ОСАГО

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Москве средняя стоимость полиса за девять месяцев снизилась на 12%, до 10 185 руб., в Подмосковье — на 11%, до 9361 руб., в Санкт-Петербурге — на 14%, до 9771 руб., в Ленинградской области — на 4%, до 7749 руб.

В число регионов с самыми дорогими полисами ОСАГО вошли также Татарстан (9052 руб.), Новосибирская (8821 руб.) и Мурманская области (8814 руб.), Хабаровский край (8767 руб.), Челябинская область (8744 руб.).

Самая низкая стоимость страховки — в Забайкальском крае (5142 руб.), а также в Белгородской (5416 руб.), Костромской (5425 руб.) и Орловской (5453 руб.) областях.

Наибольший прирост стоимости в процентном выражении показала Северная Осетия и Еврейская автономная область — там отмечен рост на 24%, до 8340 и 5814 руб. соответственно. На третьем месте Якутия, где полис подорожал на 19%, до 6727 руб.

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму поправки к закону об ОСАГО, разрешающие автомобилистам оформлять и направлять на портал госуслуг электронное извещение о мелком ДТП, участниками которого они оказались. Речь идет о процедуре упрощенного оформления дорожных аварий — так называемом европротоколе.

Подробности — в материале «Ъ» «Страховщиков подключают к европротоколу».