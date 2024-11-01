Совсем и навсегда

У Сени Кузнецова из подмосковного поселка Авсюнино медуллобластома мозжечка — раковая опухоль в голове. Два года назад делали операцию и целую вереницу курсов химиотерапии. Болезнь отступила, но теперь вернулась. Опять понадобилась химия, а после нее главное — протонная терапия: нужно начисто уничтожить оставшиеся раковые клетки, чтобы никогда больше не смогли размножиться и превратиться в опухоль. Беда в том, что цена протонной терапии равняется доходу семьи Кузнецовых за 33 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опухоли уже нет, ее почти вытравили — остались только отдельные, но очень опасные клетки

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Опухоли уже нет, ее почти вытравили — остались только отдельные, но очень опасные клетки

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

При первой возможности Сеня ведет маму на станцию. Они сидят на перроне и смотрят на поезда. Сеня очень любит поезда и оживленно комментирует их движение.

— Ту-ту, ту-ту, бж-ж, тыдык-тыдык — и вот в таком духе нечленораздельный лепет.

Доктор предупреждала, что так будет. Пока росла медуллобластома, пока ее удаляли, Сеня потерял даже те речевые навыки, которые развились у него к двум годам, к началу болезни. Доктор предупреждала, что так будет. Попробуйте-ка членораздельно говорить, если вам все время ковыряются в мозгу физически и химически.

С другой стороны, доктор и обнадеживала. Говорила, что, как только лечение закончится, речь у Сени начнет восстанавливаться. И вот лечение практически закончилось. Опухоли уже нет, ее почти совсем вытравили химическими препаратами — остались только отдельные, но очень опасные клетки. Предстоит перетерпеть протонную терапию и найти на нее не укладывающуюся в голове сумму денег.

И уже теперь Сениной маме Елене хочется видеть, как к сыну возвращается речь.

— Ту-ту, ту-ту, бжж, тыдык-тыдык…

— Я же вижу, что он соображает,— говорит Елена.— Я же слышу, что он рассказывает, чем отличается товарный поезд от электрички. То есть, конечно, большинство людей не понимают его лепет — а я уже понимаю, и с каждым днем лепет становится все яснее. Раньше он молчал, а теперь, смотрите, болтает.

Все свободное время дома Сеня тоже играет в поезда. У него есть много вагончиков и паровозиков, которые соединяются друг с другом на магнитах. Сеня формирует железнодорожные составы, ведет их, работает одновременно машинистом и диспетчером, а если случается авария, то еще и спасателем, и ремонтником. И все время потешно лепечет над своим железнодорожным хозяйством.

Обычные люди, услышав этот лепет, не разобрали бы, о чем речь, но Елена разбирает. Вот он рассказывает, что поезда случайно пошли встречными путями и столкнулись. И чтобы разобрать аварию, понадобится подъемный кран. Сеня вскакивает, бежит к ящику с игрушками. Малыша немного заносит по дороге, потому что опухоль повлияла не только на речевые навыки, но и на двигательные.

Мальчик роется в ящике и выуживает из него машинку — подъемный кран. А мама радуется, что правильно, значит, поняла лепет сына. И, значит, правда — речь возвращается.

А недавно Сеня ехал на настоящем поезде. Далеко ехал, в Петербург, и это было счастье. А в Петербурге Сеня с мамой пошли в железнодорожный музей, и это тоже было такое счастье, что не выразишь никаким лепетом. Мальчик облазил все старинные и современные вагоны и локомотивы, подергал все рычаги в каждом паровозе, попереключал все доступные семафоры и стрелки. Это была такая прекрасная поездка, что в конце Сеня безропотно согласился посетить еще и клинику, куда привезла его мама. Там мальчик стоически выдержал все уколы и манипуляции, которым подвергали его врачи. Паровозы в железнодорожном музее того стоили. Неужели вы бы не потерпели несколько уколов и несколько минут МРТ ради того, чтобы полазить по паровозам и подергать за рычаги?

Конечно, вы бы потерпели! Вот и Сеня терпел, так что даже врачи удивлялись его терпению.

Что сказали врачи по итогам обследования, Сеня не слушал. Они говорили не про паровозы, не про вагоны и не про стрелки, поэтому Сене было неинтересно. Слушала только мама.

А врачи сказали, что при помощи их протонной терапии можно уверенно уничтожить остатки опухоли, самые последние-распоследние раковые клетки, которые опасны тем, что могут опять размножиться. Врачи сказали, что могут вылечить Сеню совсем, навсегда, наверняка. А еще они сказали, что цена этого лечения равняется маминым доходам за 33 года.

Но это было не про паровозы, и Сеня не слушал.

Для спасения Сени Кузнецова не хватает 998 тыс. руб. Детский онколог Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея Мария Титова (Санкт-Петербург): «Учитывая диагноз, рецидив медуллобластомы, объем проведенной терапии и достигнутый ответ, Сене необходимо пройти облучение протонами. Протонная терапия воздействует в строго заданных границах, прицельно убивая только опухолевые клетки, она менее травматична для окружающих опухоль здоровых тканей, риск побочных эффектов минимальный. Этот метод наиболее эффективный и щадящий для ребенка». Стоимость протонной терапии 4 145 755 руб. Читатели fontanka.ru и rusfond.ru собрали 2 831 204 руб. Телезрители ГТРК «Санкт-Петербург» — еще 316 551 руб. Не хватает 998 тыс. руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Сеню Кузнецова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Сени — Елены Александровны Кузнецовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Инна Кравченко, Московская область