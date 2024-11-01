Не пособие, а зарплата

В середине октября Конституционный суд РФ (КС РФ) постановил, что приемные родители имеют право на получение процентов в случае задержки или невыплаты им положенного ежемесячного вознаграждения по договору о приемной семье. Эти выплаты подпадают под гражданско-правовое регулирование, поэтому проценты взыскиваются в установленном Гражданским кодексом РФ порядке. Решение суда было принято по жалобе москвички Наталии Исаковой, но касается всех приемных семей в стране. Оно должно помочь дисциплинировать тех чиновников, которые увлекаются экономией государственных денег и забывают о своей основной работе — действовать в интересах сирот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



По закону семья, которая хочет взять на воспитание сирот, может заключить с опекой договор о приемной семье и получать не только целевые выплаты на ребенка, но и вознаграждение за свой труд. А растить ребенка — это действительно труд, и довольно тяжелый. В приемные семьи зачастую забирают детей, у которых очень мало шансов на усыновление: тяжелых инвалидов, детей с нарушениями психики, братьев и сестер из неблагополучных семей. Благодаря усилиям приемных родителей удается улучшить качество жизни тяжелобольных, дать детям образование, успешно социализировать. Да и просто важно, что у этих сирот появляются значимые люди, которым они небезразличны и к которым всегда можно обратиться за помощью и поддержкой и не остаться один на один с непонятной взрослой жизнью за дверями детского дома.

Вот только слово «вознаграждение» вводит чиновников в соблазн трактовать эти выплаты не как зарплату, а как пособие, социальную помощь, государственную поддержку, уводя их из сферы гражданско-правовых в публично-правовые отношения, которые подразумевают другую степень ответственности.

«Вознаграждение приемным родителям, денежные средства на содержание детей и меры соцподдержки приемной семьи — это разные виды обеспечения приемной семьи»,— отмечала в своей жалобе в КС РФ Наталия Исакова, о которой Русфонд уже писал ранее в статье «Правовая неопределенность» (см. “Ъ” от 16 августа).

Исакова и ее муж в 2015 году стали опекунами несовершеннолетних детей, а в 2016 году обратились в органы опеки с заявлением о заключении договора о приемной семье, но получили отказ. Опротестовать решение органов соцзащиты удалось лишь в 2019 году. Затем суд принял решение о выплате приемным родителям положенного вознаграждения за три с лишним года, а вот в выплате процентов за задержку отказал. Долг по выплатам Исаковой составил 1,3 млн руб., а теперь по решению КС она получит еще и проценты — 152 тыс. руб.

Юристы благотворительного центра «Соучастие в судьбе» помогали Наталии с 2016 года, в том числе подготовили для нее жалобу в КС РФ, и жалоба была принята к рассмотрению, что само по себе большая редкость.

Теперь все приемные родители в похожей ситуации могут получить компенсацию в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Для расчета процентов сумму долга по вознаграждению нужно умножить на количество дней просрочки выплаты и на ключевую ставку Центробанка, а потом полученную цифру разделить на точное количество дней в соответствующем году. Проценты начисляются за каждый календарный день просрочки, включая выходные и праздничные дни.

Например, если в приемной семье трое детей-инвалидов, то за каждого в месяц приемный родитель в Москве получает 35 639 руб. Допустим, чиновники задержали выплату вознаграждения с января по октябрь 2024 года, то есть на десять месяцев. Тогда сумма долга составит 1 069 170 руб., а проценты по этому долгу — 150 297 руб. При расчетах надо учитывать, что ключевая ставка Центробанка регулярно меняется. Если в начале 2024 года она составляла 16%, то на сегодняшний день повысилась до 21%.

Как отмечает глава благотворительного центра «Соучастие в судьбе» Алексей Головань, «взыскание процентов станет дополнительным способом стимулирования органов опеки к более внимательному отношению к правам приемных родителей и недопущению неправомерных отказов в заключении договора о приемной семье».

Постановление КС РФ не подлежит обжалованию и вступило в силу с момента опубликования — 15 октября 2024 года.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда