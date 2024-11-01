Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Не пособие, а зарплата

Конституционный суд РФ защитил права приемных родителей

В середине октября Конституционный суд РФ (КС РФ) постановил, что приемные родители имеют право на получение процентов в случае задержки или невыплаты им положенного ежемесячного вознаграждения по договору о приемной семье. Эти выплаты подпадают под гражданско-правовое регулирование, поэтому проценты взыскиваются в установленном Гражданским кодексом РФ порядке. Решение суда было принято по жалобе москвички Наталии Исаковой, но касается всех приемных семей в стране. Оно должно помочь дисциплинировать тех чиновников, которые увлекаются экономией государственных денег и забывают о своей основной работе — действовать в интересах сирот.

Оксана Пашина

Оксана Пашина

Оксана Пашина

По закону семья, которая хочет взять на воспитание сирот, может заключить с опекой договор о приемной семье и получать не только целевые выплаты на ребенка, но и вознаграждение за свой труд. А растить ребенка — это действительно труд, и довольно тяжелый. В приемные семьи зачастую забирают детей, у которых очень мало шансов на усыновление: тяжелых инвалидов, детей с нарушениями психики, братьев и сестер из неблагополучных семей. Благодаря усилиям приемных родителей удается улучшить качество жизни тяжелобольных, дать детям образование, успешно социализировать. Да и просто важно, что у этих сирот появляются значимые люди, которым они небезразличны и к которым всегда можно обратиться за помощью и поддержкой и не остаться один на один с непонятной взрослой жизнью за дверями детского дома.

Вот только слово «вознаграждение» вводит чиновников в соблазн трактовать эти выплаты не как зарплату, а как пособие, социальную помощь, государственную поддержку, уводя их из сферы гражданско-правовых в публично-правовые отношения, которые подразумевают другую степень ответственности.

«Вознаграждение приемным родителям, денежные средства на содержание детей и меры соцподдержки приемной семьи — это разные виды обеспечения приемной семьи»,— отмечала в своей жалобе в КС РФ Наталия Исакова, о которой Русфонд уже писал ранее в статье «Правовая неопределенность» (см. “Ъ” от 16 августа).

Исакова и ее муж в 2015 году стали опекунами несовершеннолетних детей, а в 2016 году обратились в органы опеки с заявлением о заключении договора о приемной семье, но получили отказ. Опротестовать решение органов соцзащиты удалось лишь в 2019 году. Затем суд принял решение о выплате приемным родителям положенного вознаграждения за три с лишним года, а вот в выплате процентов за задержку отказал. Долг по выплатам Исаковой составил 1,3 млн руб., а теперь по решению КС она получит еще и проценты — 152 тыс. руб.

Юристы благотворительного центра «Соучастие в судьбе» помогали Наталии с 2016 года, в том числе подготовили для нее жалобу в КС РФ, и жалоба была принята к рассмотрению, что само по себе большая редкость.

Теперь все приемные родители в похожей ситуации могут получить компенсацию в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Для расчета процентов сумму долга по вознаграждению нужно умножить на количество дней просрочки выплаты и на ключевую ставку Центробанка, а потом полученную цифру разделить на точное количество дней в соответствующем году. Проценты начисляются за каждый календарный день просрочки, включая выходные и праздничные дни.

Например, если в приемной семье трое детей-инвалидов, то за каждого в месяц приемный родитель в Москве получает 35 639 руб. Допустим, чиновники задержали выплату вознаграждения с января по октябрь 2024 года, то есть на десять месяцев. Тогда сумма долга составит 1 069 170 руб., а проценты по этому долгу — 150 297 руб. При расчетах надо учитывать, что ключевая ставка Центробанка регулярно меняется. Если в начале 2024 года она составляла 16%, то на сегодняшний день повысилась до 21%.

Как отмечает глава благотворительного центра «Соучастие в судьбе» Алексей Головань, «взыскание процентов станет дополнительным способом стимулирования органов опеки к более внимательному отношению к правам приемных родителей и недопущению неправомерных отказов в заключении договора о приемной семье».

Постановление КС РФ не подлежит обжалованию и вступило в силу с момента опубликования — 15 октября 2024 года.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...