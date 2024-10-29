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Коммерсантъ FM
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Налоговые льготы не пустили в рост

Верховный суд не признал процентщиков самозанятыми

Верховный суд РФ (ВС) дал первые разъяснения о том, какая деятельность может облагаться налогом по ставке 4–6% по правилам для самозанятых. По мнению ВС, выдача займов под проценты не относится к целям льготного режима и доход от такой деятельности должен облагаться НДФЛ по ставке 13%. Ранее арбитражные суды занимали противоположную позицию, так как в законе прямых ограничений для дохода от займов нет. Юристы говорят, что решение ВС является прецедентным и сможет в дальнейшем применяться и в тех делах, где фактические работники предприятия оформлены как самозанятые, что позволяет бизнесу существенно экономить на выплатах в бюджет.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ВС рассмотрел спор между ООО «Автобаза-М» и московской налоговой инспекцией №35 о том, каким налогом облагается доход от выданного гражданином займа. В 2019 году Дмитрий Молодцов, учредитель и гендиректор ООО, выдал своей фирме заем на сумму 4,25 млн руб. под 30% годовых. Сначала компания как налоговый агент удерживала 13% НДФЛ с выплачиваемых господину Молодцову процентов и перечисляла их в бюджет. Но затем гражданин получил статус самозанятого и с 2021 года стал сам платить налог на профессиональный доход (НПД) по ставке 6%.

Налоговики сочли это нарушением, потребовав от компании доплатить 86,2 тыс. руб. НДФЛ и 4,3 тыс. руб. штрафа.

По мнению налогового органа, проценты, полученные гражданином от исполнения договора займа, не относятся к объекту НПД, а цель перехода на льготный режим состоит лишь в снижении налоговой нагрузки с 13% до 6%.

«Автобаза-М» обжаловала решение инспекции, и арбитражные суды удовлетворили иск фирмы. Суды сослались на ст. 6 закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"» (422-ФЗ), которая устанавливает перечень доходов, не признающихся объектом НПД. Поскольку проценты по договору займа в этом списке отсутствуют, значит, к ним можно применять экспериментальный льготный режим, говорится в судебных актах.

Доход должен быть активным

Налоговая инспекция подала жалобу в ВС. Дело передали в экономколлегию ВС, которая встала на сторону ведомства. Коллегия подчеркнула, что цель нового регулирования состоит в «легализации приносящей доход деятельности неформально занятых граждан» и «упрощении административных процедур ведения бизнеса», включая освобождение от обязанности представлять отчетность и платить страховые взносы.

Вместе с тем, отметил ВС, круг объектов НПД ограничен и к ним относятся только доходы от передачи, отчуждения имущества и имущественных прав, выполнения работ и оказания услуг. В связи с этим следует определиться с «правовой квалификацией процентов, полученных по договорам займа». По ст. 2 закона 422-ФЗ «профессиональный доход — доход физлиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества».

Между тем доходы гражданина в виде процентов по займу относятся к «пассивному доходу», то есть в понимании Налогового кодекса РФ они «не связаны с активной деятельностью лица».

При передаче денег по договору займа «не происходит реализации товаров, работ, услуг или имущественных прав», и эти отношения между сторонами не предполагают потребления «в процессе осуществления деятельности», поэтому проценты по займу не являются объектом НПД, заключила экономколлегия. В итоге ВС отменил решения арбитражных судов, признав законным доначисление подоходного налога по ставке 13%.

Не тем вы самозаняты

Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов отмечает, что это первое дело в ВС по налогу для самозанятых, а позиция коллегии является прецедентной. Цель введения НПД была «вывести из тени трудноконтролируемые трудовые доходы самозанятых граждан, фрилансеров, использующих свои навыки для получения дохода», поясняет господин Зарипов. По его словам, в качестве исключения льготный режим распространили и «на рантье, которые получают доход от сдачи жилья в аренду, чтобы легализовать и эту сферу». Однако «намерение законодателя, очевидно, было в том, чтобы поддержать малый бизнес на старте деятельности, а не стимулировать рантье», указывает партнер Birch Legal Андрей Шпак.

Поскольку к профессиональному доходу граждан закон относит и доход от использования имущества, существовала неопределенность с тем, относятся ли к нему проценты по займам. Неоднозначный подход в практике, по словам юриста юрфирмы «Косенков и Суворов» Василия Глащенко, связан в том числе с тем, что Минфин в письме от 20 февраля 2021 года говорил об отсутствии запрета на обложение НПД дохода по займам, но уже в декабре 2021 года министерство изменило свою позицию на противоположную и подтвердило ее в 2023 году.

Большинство опрошенных “Ъ” юристов поддерживают решение ВС.

Партнер Taxology Алексей Артюх согласен с ВС, что общий объект налогообложения составляют доходы от реализации товаров, работ и услуг, а проценты по займам не относятся к доходам от реализации, «и это рассуждение сложно опровергнуть, тем более если оно подкреплено тезисами о цели законодательного регулирования».

«Ограничение льготных налоговых режимов узким набором типов доходов и деятельности — распространенная практика, и законодательство о режиме налогообложения самозанятых здесь не исключение»,— признает Андрей Шпак. На его взгляд, исключение доходов от выдачи процентного займа «не выглядит чрезмерным», а учитывая «родственные связи» между кредитором и заемщиком и существенное превышение процентной ставки над рыночной, «можно предположить, что речь шла о налоговой оптимизации и ВС закрыл возможную лазейку для обхода закона». Ну и в целом предоставление займов «не является типичной деятельностью для физлиц и слабо напоминает деятельность самозанятых», полагает господин Артюх.

Впрочем, партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева считает, что государство должно исходить из «презумпции добросовестности всех участников гражданского оборота» и если закон не содержит прямого запрета на что-либо, то в целом это допустимо. ВС же, по ее мнению, прибегнул к «значительно суженному толкованию норм». Господин Глащенко полагает, что в законе не очень четко сформулирован перечень исключений и следовало бы уточнить список, добавив туда наиболее распространенные сделки, которые не относятся к реализации, в том числе займы и банковские вклады.

10,4 миллиона

граждан РФ зарегистрировались в качестве самозанятых на 1 июля 2024 года, по данным ФНС.

Позиция ВС будет полезна гражданам, которые дают займы под проценты, считает Вадим Зарипов. «Договоры займа между учредителем и компанией довольно распространены, поэтому решение коллегии позволит предотвратить попытки с помощью простой схемы платить в бюджет в два раза меньше — 6% НПД вместо 13% НДФЛ»,— отмечает он.

Кроме того, господин Зарипов допускает, что «сформированный ВС подход будет использован в дальнейшем при рассмотрении в том числе дел о переквалификации самозанятых в работников компании для целей налогообложения». Речь идет о случаях подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, когда самозанятые на самом деле являются работниками предприятия, что позволяет организации экономить не только на НДФЛ, но и на страховых взносах, поясняет юрист.

Анна Занина, Ян Назаренко

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